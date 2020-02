Corona: Rufen Sie HIER an, um alle Infos zu kriegen

Das Corona-Virus sorgt auch in OÖ für Verunsicherung bei Teilen der Bevölkerung. Wer Fragen hat, kann sich an eine Telefonnummer des Roten Kreuzes wenden.

Das Corona-Virus sorgt auch in Oberösterreich zum Teil für Verunsicherung.Das Rote Kreuz OÖ hat sich am Dienstag mit einer Aussendung zur Lage gemeldet.Corona-Virus – jetzt von den netdoktor-Experten hier erklärt >>"Um aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus im Auge zu behalten, steht das OÖ. Rote Kreuz in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden", hieß es darin.Und die wohl wichtigste Botschaft: "Es gibt keinen Grund zur Panik. Natürlich ist die landesweit größte humanitäre Hilfsorganisation vorbereitet, wenn es zu Erkrankungsfällen im Bundesland kommen sollte.""Derzeit gibt es in Österreich keinen einzigen nachgewiesenen Coronavirus (COVID 19) Erkrankungsfall", so das Rote Kreuz weiter. Die Aussendung wurde kurz vor Bekanntwerden des ersten Verdachtsfalles in OÖ ausgeschickt.„Unsere Einsatzstäbe sind zusammengetreten und haben für verschiedene Szenarien Vorbereitungen zur Aufrechterhaltung aller relevanten Dienstleistungen (Rettungsdienst, Blutversorgung, Mobile Pflege und Betreuung, ...) getroffen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für solche Fälle gut geschult und wurden entsprechend sensibilisiert", erklärt OÖ. Rotkreuz-Präsident Dr. Aichinger Walter."Um Menschen mit Rat und Orientierung zur Seite zu stehen, stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 zu jeder Tages- und Nachtzeit für medizinisch fundierte Auskünfte zur Verfügung".Auch die Gesundheitsagentur AGES hat eine Nummer eingerichtet – Infoline Coronavirus: 0800 555 621 (7 Tage in der Woche, 0 bis 24 Uhr)