CoV: 304 Wiener genesen, aber auch vier Todesfälle

55 Neuerkrankungen sind in Wien von Mittwoch auf Donnerstag zu verzeichnen. Vier Menschen starben - darunter auch ein erst 65-jähriger Mann.

Stand Donnerstag, 9. April 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 1.924 Corona-Erkrankungen bestätigt. Damit gab es seit Mittwoch 8 Uhr 55 Neuerkrankungen in Wien.Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt mit aktuellem Stand 62. Eine Frau (93 Jahre) und drei Männer (65, 82 bzw. 87 Jahre) sind im Krankenhaus verstorben, wie die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien mitteilten.304 Personen sind gesundet und genesen, das sind acht mehr als am Vortag. Damit steigt die Zahl der Wiener, die sich von der Erkrankung erholt haben weiterhin an. Von Mittwoch auf Donnerstag galten 292 Wiener als geheilt - "Heute" berichtete Die Gesundheitshotline 1450 hat 1.122 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.