Verkehrsstadträtin plant Straßensperren in Döbling

Birgit Hebein will die Bellevuestraße, den Grinzinger Steig und die Starkfriedgasse für Fußgänger öffnen. Unnötig, meint die FPÖ.

Wieberichtete, können während der Corona-Krise einzelne Straßen für den Durchzugsverkehr gesperrt werden und zu temporären Begegnungszonen umfunktioniert werden. Die Idee dazu stammt von Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne).Im Gespräch sind etwa die Alliierten- und die Praterstraße in Leopoldstadt, die Florianigasse in Josefstadt sowie die Schopenhauer- und die Währinger Straße in Währing. Nun gibt es offenbar auch konkrete Vorschläge für Döbling. Wie die FPÖ-Döbling in einer Aussendung berichtet, sollen die Bellevuestraße, der Grinzinger Steig und die Starkfriedgasse für den Kfz-Verkehr gesperrt werden."Die Pläne sind an Absurdität nicht zu überbieten. Erstens handelt es sich bei allen betroffenen Gassen um Anrainerstraßen, auf denen wenig Verkehr herrscht. Die Döblinger brauchen hier keine Weisungen, wie sie sich zu verhalten haben. Zweitens gibt es in der Umgebung dieser Straßenzüge sehr viele Grünflächen, welche viel mehr zum Spazierengehen einladen", meint Klemens Resch, geschäftsführender FP-Bezirksparteiobmann.Resch stellt klar, dass für die FPÖ-Döbling keine einzige weitere Autofahrer-Schikane in Frage kommt: "Die Grünen sollen die Döblinger mit ihren aberwitzigen Ideen in Ruhe lassen. Das Miteinander zwischen Autofahrern und Fußgängern funktioniert sehr gut bei uns. Das wollen wir uns von den Grünen nicht zerstören lassen. Finger weg von Döbling."Wie berichtet, soll noch diese Woche bei einem klärenden Gespräch zwischen Hebein und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) festgelegt werden, ob bzw. welche Straßen gesperrt werden.