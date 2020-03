463 neue Coronafälle seit gestern – die aktuellen Zahlen

In Österreich sind derzeit laut offiziellen Angaben des Gesundheitsministeriums 2.666 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert.

Die neuesten Zahlen des Gesundheitsministeriums bestätigen den Trend vom Freitag: In der Nacht von Freitag 22 Uhr auf Samstag 08:00 Uhr sind 17 neue Coronafälle gemeldet worden. Damit steigt mit Stand Samstag, 8:25 Uhr, die Zahl der Infizierten auf 2.666.Die Zahl lässt hoffen, dass die harten Maßnahmen der Regierung Wirkung zeigen.Das sind insgesamt um 463 mehr als gestern, was eine Steigerung von 21 Prozent innerhalb von 24 Stunden bedeutet. Die meisten Covid-19-Fälle gibt es weiterhin in Tirol mit 568, gefolgt von Oberösterreich mit 507, berichtet das Gesundheitsministerium auf der Website.Auswurden 392 positive Tests gemeldet, inund derlagen Daten über je 350 bestätigte Ansteckungen vor.Insind es 215, in175.vermeldete 74, das35. Ein milder Verlauf der Erkrankung wurde 2.581 Betroffenen attestiert. Bisher wurden 18.545 Testungen durchgeführt.Sieben Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gelten bislang als bestätigt: Drei in Wien, drei in der Steiermark und einer in Oberösterreich.Im Kampf gegen die Ausbreitung des gefährlichen Virus hat die Politik am Freitag gleich eine ganze Reihe an weiteren Schritten gesetzt.Die Bundesregierung gab bekannt, dass die Ausgangsbeschränkungen um drei Wochen verlängert werden. Wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei einer Pressekonferenz sagte, sollen die Maßnahmen vorerst bis 13. April – also bis zum Ostermontag – gelten. Bei der Bekämpfung des Coronavirus handle es sich um einen Marathon, so Kurz. Erneut rief er zum Durchhalten auf.Das Ministerium aktualisiert die Statistik zweimal täglich, in der Regel zwischen 8.00 und 9.00 Uhr (mit dem Zeitstempel 8.00 Uhr) sowie zwischen 15.00 und 16.00 Uhr (mit dem Zeitstempel 15.00 Uhr). Die Zahlen in den Grafiken können sich daher von der aktuellen Berichterstattung unterscheiden.