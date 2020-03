875 neue Fälle! Stärkster Anstieg seit Beginn der Krise

Die Zahl der Infizierten steigt in Österreich trotz massiver Ausgangsbeschränkungen immer noch stark an.

Innerhalb von 24 Stunden sind dem Gesundheitsministerium 875 neue positive Corona-Fälle aus ganz Österreich gemeldet worden. Das berichtet der "Standard". Das ist in absoluten Zahlen der stärkte Anstieg seit Beginn der Krise und entspricht einem Plus von 24,2 Prozent im Vergleichszeitraum Montag bis Dienstag, jeweils 8 Uhr morgens.Aktuell gibt es bundesweit mehr als 4.500 Covid-19-Erkrankte mit Hotspots in Tirol (1.080), Oberösterreich (772), Niederösterreich (614) und Wien (562). Die Zahl der Todesfälle ist in Österreich in den vergangenen Tagen ebenfalls stark gestiegen. Mittlerweile sind laut Gesundheitsministerium bereits 25 Personen an Corona gestorben.Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Innenminister Karl Nehammer und Gesundheitsminister Rudi Anschober geben heute um 11 Uhr eine Pressekonferenz zur Lage Österreichs - wir berichten LIVE.