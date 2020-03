In Tirol gibt es offenbar die beiden ersten Coronavirus-Todesfälle. Damit steigt die Zahl der Toten in Österreich auf 18.

Bei einer Pressekonferenz am Montag teilte der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter mit, dass es zwei weitere Corona-Todesfälle in Österreich gibt.In beiden Fällen handelt es sich um Patienten, die an Vorerkrankungen litten. Nähere Details zum Alter der Verstorbenen sind vorerst nicht bekannt.Die Zahl der Corona-Todesfälle in Österreich ist damit bereits auf 18 gestiegen.