Coronavirus: Zwei weitere Patres von Amstetten tot

Der Salesianerorden hat am Montag bekannt gegeben, dass zwei weitere Patres aus der ordenseigenen Alterseinrichtung für Mitbrüder in Amstetten an COVID-19 gestorben sind.

Nach dem Tod von Pater August Pauger und Pater Roman Stadelmann vor Ostern ( "Heute" berichtete ) sind nun am 19. April Pater Josef Pucher (86) und am 16. April Pater Josef Parteder (82) gestorben. "Beide Mitbrüder hatten Vorerkrankungen und waren in intensivmedizinischer Behandlung", so Salesianer-Provinzial Pater Petrus Obermüller in einer Mitteilung auf der Website des Ordens: "Die Erfahrung des Karfreitags in unserer Gemeinschaft dauert leider noch an."Alle anderen Mitglieder der Gemeinschaft der Salesianer in der Pfarre Herz-Jesu in Amstetten würden sich derzeit in Einzelquarantäne befinden. Bruder Günter Mayer sei von der Ordensleitung vor Ostern zur Versorgung und Unterstützung der Patres in die Gemeinschaft entsandt worden.Provinzial Obermüller: "Wir spüren die traurige Schwerkraft des Verlusts in unserer Gemeinschaft sehr deutlich, doch unser Blick geht am Kreuz entlang in die Höhe. Denn wir sind getragen von der Kraft der Auferstehung, die uns mit unseren Mitbrüdern verbindet, die auch von dieser Hoffnung erfüllt waren. Sie haben den Tod hinter sich und die Liebe vor sich. Ich bitte um das Gebet für die Verstorbenen und für unsere in diesen Tagen schwer getroffene Gemeinschaft der Salesianer Don Boscos."Mehr zum Tod des beliebten Sportkaplans Roman Stadelmann lesen Sie hier.