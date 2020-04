CoVid-Verdacht? Test vom Roten Kreuz sagt mehr

Auch nach mehreren Wochen Lockdown bleibt bei vielen die Verunsicherung. Ist mein Husten Teil einer Verkühlung, oder habe ich doch Corona? Der Test des Roten Kreuzes kann Klarheit bringen.

Schnupfen, trockener Husten, Fieber oder Kurzatmigkeit. Viele Symptome einer möglichen CoVid-19-Erkrankung sind denen einer herkömmlichen Grippe oder Erkältung ähnlich.Um zu checken, ob eines oder alle dieser Symptome auf Corona hinweisen, hat das Rote Kreuz OÖ gemeinsam mit der Firma Softaware einen Online-Fragebogen erstellt.Hier kommst du zum Test >> covid.o.roteskreuz.at Falls sich ein Verdacht herausstellt, bekommt der Anwender online Anweisungen, wie man am besten weiter vorgehen sollte.Erst am Samstag hatte Das Rote Kreuz CoVid-19 in seinen Symptomen neu definiert. Auch Erbrechen und Durchfall können jetzt ein Hinweis auf eine Corona-Erkrankung sein.Als neues Krankheitsbild gesehen wird: generell jeder respiratorische Infekt (also Atemwegsinfektionen) für den es keine andere plausible Erklärung gibt und bei dem mindestens eines der folgenden Symptome auftritt: Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Entzündung der oberen Atemwege und der plötzliche Verlust des Geruchs-, oder Geschmacksinns.Mehr Infos zum Nachlesen gibt's >>hier