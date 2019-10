Es ist fix: Die Stars "dancen" wieder im ORF

Stefan Petzner sorgte für einen Quoten-Höhenflug, der ORF reagiert: Die nächste Staffel Dancing Stars ist gesichert, nur die Kandidaten sind noch offen.

Das ging ja wirklich schneller als gedacht! Gerade noch tanzten sich Michael Schottenberg, Lizz Görgl und Nicole Wesner im ORF-Ballroom beim "Dancing Stars"-Finale 2019 die Hacken wund (Fotoshow siehe oben). Doch kaum ist die 12. Staffel der beliebten Unterhaltungsshow vorbei, steht schon die nächste Staffel in den Startlöchern.Die ORF-Studios am Küniglberg verwandeln sich im Frühjahr 2020 wieder in Österreichs größten Tanzsaal. "Neben zahlreichen Neuerungen schaffen wir damit eine wichtige und richtige Kombination aus programmlichen Innovationen und bereits bewährten Erfolgsformaten", preist Lisa Totzauer, Channelmanagerin von ORF eins, damit u.a. die neue Staffel an.ORF-Chef Alexander Wrabetz spoilerte das Comeback schon im Mai auf Twitter:Siegerin Lizz Görgl, der von Jurorin Karina Sarkissova angeflirtete Michael Schottenberg und vor allem der Eklat rund um Stefan Petzner trieb die Quote hoch. Erst kurz vor dem Finale flog Stefan Petzner aus der Sendung Modertoren-Duo: Mirjam Weichelbraun, Stefan EberhartingerEinzige Fixstarter 2020 sind die Moderatoren. Mirjam Weichelbraun, in der vergangenen Staffel noch schwanger, hat inzwischen ihr Kind bekommen. Klaus Eberhartinger wurde beim Abschlusskonzert der EAV bejubelt und hat in der Bühnen-Pension jetzt wieder Zeit fürs TV-Studio. Über Kandidaten ist noch nichts bekannt, aber ein kleiner Tipp Richtung ORF: Es gäbe da einen ehemaligen Spitzen-Politiker, der gerade Zeit hat.