28.02.2020 6:00 DAÖ will für Strache einen "schöneren Namen finden"

Die "Allianz für Österreich" wird wohl nicht mehr lange so heißen. Strache will die zukünftige Ausrichtung und den Namen seiner neuen Partei in einigen Wochen präsentieren. Was sagt DAÖ-Gründer Karl Baron dazu?