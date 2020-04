Daran starb Youtube-Star JayJay Jackpot (32)

Youtube-Star JayJay Jackpot ist letzte Nacht völlig überraschend verstorben. Die Kult-Blondine, die im Netz eine riesige Fanbase hatte, wurde nur 32 Jahre alt.

Nach der Todes-Nachricht von Youtuberin JayJay Jackpot sitzt der Schock bei ihrer Familie, Freunden und ihren Fans tief. Die deutsche Influencerin starb in der Nacht auf Dienstag im Alter von nur 32 Jahren berichtete.Mit ihren witzigen Videos und ihrer offenen Art erlangte sie im Netz Kultstatus. Auf Youtube hatte Janina-Dominique Buse, so ihr bürgerlicher Name, zuletzt über 260.000 Abonnenten, auf Instagram folgten ihr über 110.000 User, auf Facebook waren es sogar 400.000.Ihr letztes Video hatte die 32-Jährige am 28. Februar gepostet. Dabei sitzt sie mit ihrem Manager im Auto und macht Witze. Dann wurde es still um die Blondine. Am Mittwoch dann die traurige Nachricht: JayJay Jackpot ist tot."Nach langer schwerer Krankheit kam ihr Tod letztendlich doch überraschend. Wir sind traurig, sie verloren zu haben, jedoch erleichtert, sie erlöst zu wissen, und dankbar für die Zeit, die wir mit ihr hatten", so ihr Manager Carlo Vista zur "Bild".Die 32-Jährige litt an einem Herzfehler und war in den vergangenen Jahren deshalb immer wieder in medizinischer Behandlung. Letzte Nacht soll sie dann an Organversagen gestorben sein.Zuletzt lebte Janina-Dominique Buse bei ihren Eltern in Neustadt am Rübenberge in Niedersachsen. Laut "Bild" waren ihre Eltern auch bis zuletzt bei ihr.