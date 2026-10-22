i Für manche heilig, für andere beängstigend, für viele seltsam: die Schlange. https://www.istockphoto.com Tierische Studie Darum faszinieren uns manche Schlangen Forscher haben untersucht, warum einige Schlangen Angst auslösen und andere eher anziehend wirken. Das Aussehen spielt dabei eine große Rolle. Von Heute Tierisch 22.10.2026, 15:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlangen ziehen den Blick vieler Menschen schnell auf sich. Doch wer ein solches Tier erblickt, empfindet nicht unbedingt Angst. Manche Arten lösen eher Ekel aus, andere erscheinen schön oder faszinierend.

Eine neue Studie hat nun untersucht, welche Rolle dabei Körperbau, Schuppen und Zeichnung spielen. Dafür wurden 377 Erwachsene zwischen 18 und 74 Jahren aus Portugal und Brasilien befragt.

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Wie scinexx.de berichtet, haben Forscher der Universität Aveiro in Portugal gemeinsam mit brasilianischen Kollegen herausgefunden, dass besonders Vipern und einige Boas bedrohlich wirken. Schlanke Nattern hingegen wurden eher als ansprechend bewertet.

Drei verschiedene Reaktionen

Bei der Auswertung zeigten sich drei Muster: Besonders große Angst lösten Vipern und Arten mit auffälligen Mustern aus. Eine zweite Gruppe erhielt positive Bewertungen - dazu gehörten schlanke, meist harmlose Nattern. Bei einer dritten Gruppe überwogen Ekelreaktionen, vor allem bei grabenden Arten.

Das Aussehen allein erklärte die Reaktionen aber nicht vollständig. Auch persönliche Erfahrungen spielten eine Rolle: Teilnehmer, die häufiger Schlangen begegnet waren, hatten tendenziell weniger Angst vor den Tieren.

Kultur spielt kaum eine Rolle

Bemerkenswert ist, dass die Zuordnung zu den drei Gruppen nicht davon abhing, ob die Befragten aus Portugal oder Brasilien stammten. Das spricht für gemeinsame Wahrnehmungsmuster - unabhängig vom jeweiligen Lebensraum.

Die Bilder des Tages i ?

Die Studie wurde im Fachmagazin Proceedings of the Royal Society B veröffentlicht. Weitere Untersuchungen sollen nun klären, welche visuellen Merkmale genau Angst oder Ekel auslösen.