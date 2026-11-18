i Zu einem effizienten Training gehört mehr als nur Bewegung. (Bild: iStock) Unterschätzte Erkrankung Darum sind sportliche Frauen oft so müde Was ist RED-S? Eine wenig bekannte Erkrankung, die vor allem sportliche Frauen betrifft. Eine Weltklasse-Tennisspielerin machte sie nun bekannt. Von Heute Life 18.11.2026, 13:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Training ist nicht nur Bewegung wichtig: Auch die richtige Ernährung und ausreichend Energie sind entscheidend, damit der Körper gesund bleibt. Wer regelmäßig zu wenig isst, um den Bedarf von Training und Körper zu decken, kann eine relative Energiedefizienz im Sport entwickeln – kurz RED-S genannt.

Die Weltklasse-Tennisspielerin Emma Navarro hat kürzlich öffentlich gemacht, dass sie mit der Erkrankung zu kämpfen hat. Anfang des Monats schilderte sie auf Instagram ihre Erfahrungen: Dazu gehörten extreme Stimmungsschwankungen, Brain Fog, ein geschwächtes Immunsystem, ständige Kopfschmerzen und Schwindelanfälle.

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Frauen haben ein besonders hohes Risiko, betroffen zu sein, wie Women"s Health meldet. Eine Studie aus dem Jahr 2026 im Journal of Science and Medicine in Sport ergab, dass 70 Prozent der Hochleistungssportlerinnen ein Risiko für RED-S hatten.

Diese Symptome können auf RED-S hindeuten

Die Erkrankung entwickelt sich schleichend. Frühe, oft weniger auffällige Anzeichen wie Müdigkeit und Schlafprobleme können auftreten, wenn eine Person nicht genug isst, um ihr Aktivitätsniveau zu unterstützen.

Typische Symptome sind anhaltende Müdigkeit, längere Erholungszeit nach dem Training, nachlassende Leistung, häufigere Erkrankungen, schlechter Schlaf, mehr Hunger, Stimmungsschwankungen, Haarausfall, Gewichtsverlust und unregelmäßige oder ausbleibende Monatsblutungen.

Besonders gefährdet: Sportlerinnen in diesen Disziplinen

Man muss aber keine Spitzensportlerin sein, um unter dieser Erkrankung zu leiden. Gefährdet sein können alle: Leistungssportlerinnen ebenso wie Menschen, die für ihren ersten Halbmarathon trainieren oder Krafttraining machen und gleichzeitig abnehmen möchten.

Besonders gefährdet sind laut Expertinnen Sportlerinnen in Disziplinen, in denen Schlankheit, Ausdauer, Ästhetik oder Gewichtsklassen eine wichtige Rolle spielen – etwa Laufen, Gymnastik und Wasserspringen. Ein weiterer Grund: Frauen stehen häufiger unter dem extremen Druck, schlank zu sein.

So lange dauert die Erholung

Bei der Behandlung von RED-S geht es darum, die Balance zwischen Energiezufuhr und Energieverbrauch wiederherzustellen. Je nach Schweregrad kann es sechs bis neun Monate dauern, bis sich der Körper vollständig erholt hat. Medizinische Unterstützung durch Ärzte und Ernährungsfachkräfte ist dabei empfehlenswert.