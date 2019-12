Darum solltest du auch die Bananenschalen mitessen

Na Mahlzeit! Die australische Ernährungsberaterin Susie Burrell schlägt vor, öfter mal auch die Schale der Banane zu essen. Sie enthält wichtige Nährstoffe.

Üblicherweise werden Bananen vor dem Verzehr geschält. Zwar sind die Meinungen darüber gespalten, an welchem Ende man damit zu beginnen hat, doch die meisten Genießer sind sich in einem einig: die Schale muss ab.Doch geht es nach der Ernährungsberaterin Susie Burrell , sollte man diese auf keinen Fall einfach mit dem Müll entsorgen. Sie rät, öfter mal die Schale mitzuessen. Ernsthaft.Sie appelliert in Zeiten von Food Waste, doch alle Teile der Frucht zu essen. Alleine in ihrem Heimatkontinent werden täglich fünf Millionen Bananen verputzt – deren Schalen ließen sich zu einem riesigen Müllberg stapeln.Aber der umsichtige Umgang mit Lebensmitteln ist nicht ihr einziger Grund: Laut Burrell enthält die grün-gelbe Hülle wichtige Nähr- und Ballaststoffe. Wer die Schale mitisst nimmt fast 20 Prozent mehr Vitamin B6 und Vitamin C auf.Wer jetzt gerade genüsslich in eine ungeschälten Banane reinbeißen wollte – STOP, das schmeckt nicht! Burrell schlägt deshalb vor die Schale in kleine Stücke zu schneiden, sie zu zerhäckseln und einem Smoothie beizumischen. So werden Geschmack und Konsistenz durch die ungewöhnliche Ingredienz nur minimal beeinflusst.Eine andere Möglichkeit: Die Schale vorher kochen und mit anderem Essen verarbeiten. Das hat auch den Vorteil, dass Zellwände zerstört werden, wodurch Nährstoffe leichter von unserem Körper aufgenommen werden können.Bei alledem sollte man aber bedenken, dass Bananen in Österreich nicht heimisch sind und somit über längere Wege importiert werden müssen. Deshalb sollte man schon beim Einkauf darauf achten, dass die Schale unbehandelt ist.Bananenschalen sind abseits von Speiseplan und Biokübel auch anderweitig noch richtig nützlich. So sollen sie dabei helfen können, vergilbten Zähnen wieder ihr weißes Strahlen zurückzubringen. Wie das geht, und viele weitere Lifehacks um die Banane erfährst du hier >>