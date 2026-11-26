i Vögel können sich in den Netzen verfangen und sich dabei verletzen. iStock/Schrempf2 Gefahr für Vögel Darum solltest du keine Meisenknödel kaufen Die beliebten Futterbälle fürs Vogerl können gefährlich sein. So fütterst du deine gefiederten Freunde sicher. Von Heute Life 26.11.2026, 13:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Meisenknödel sind im Winter eine beliebte Futterquelle für Vögel. Die klassischen Futterbälle sind in grüne Plastiknetze gehüllt und in Supermärkten oder Drogerien erhältlich. So praktisch diese Netze für uns Menschen sind, so gefährlich können sie für Vögel und die Umwelt sein.

Vögel können sich in den Netzen verfangen und sich dabei verletzen. Außerdem zerfallen die Plastiknetze in der Natur und belasten die Umwelt. Dazu kommt: Billige Meisenknödel können schimmeln oder minderwertige Zutaten enthalten – beides ist schlecht für die Gesundheit der Vögel.

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"Alternativ kann man Meisenknödel auch selbst herstellen und so eine hohe Qualität garantieren", schreibt Utopia unter Berufung auf Franziska Back vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV).

So machst du Meisenknödel selbst

Du brauchst: 250 Gramm Rindertalg oder Kokosfett, 200 Gramm Haferflocken mit Hanf- und Leinsamen, 100 Gramm gehackte Nüsse oder Sonnenblumenkerne und 50 Gramm getrocknete Beeren. Vermeide zu weiches Fett, da es die Vogelfedern verschmutzen kann.

Erwärme das Fett vorsichtig und mische die restlichen Zutaten unter. Forme daraus Kugeln und lass sie aushärten. Zum Aufhängen eignen sich Naturkordeln.

Sechs Haushaltsgegenstände, die Vögeln im Winter helfen i ?

NABU-Expertin Silvia Teich rät: "Man kann die flüssige Masse aus Fett und Körnern auch in alte Kaffeetassen füllen und sie dann am Henkel aufhängen." So einfach kann man den Vögeln im Winter helfen – ganz ohne Plastik.