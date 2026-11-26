i Bis zu zehn Prozent ihres Gewichts büßen Vögel ohne unsere Hilfe ein. ©pexels Tierisch notwendig Es fröstelt - JETZT brauchen Vögel dein Futter Der erste Schnee ist da und für unsere heimischen Wildvögel beginnt der tägliche Kampf ums Überleben. Mit einfachen Maßnahmen können wir helfen. Von Heute Tierisch 26.11.2026, 11:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während wir uns über die ersten Schneeflocken freuen und es uns in den eigenen vier Wänden gemütlich machen, beginnt für Meisen, Spatzen und Amseln eine besonders entbehrungsreiche Zeit. Unter der Schneedecke wird die Nahrungssuche zunehmend schwieriger, gleichzeitig steigt der Energiebedarf der kleinen Federbällchen enorm. Meisen können in einer einzigen frostigen Nacht sogar bis zu zehn Prozent ihres Körpergewichts verlieren. Der Österreichische Tierschutzverein erklärt deshalb, wie wir unseren gefiederten Freunden jetzt richtig unter die Flügel greifen können.

Nicht alles, was satt macht, ist auch gesund

Wer eine Futterstelle einrichtet, sollte vor allem auf die Qualität des Futters achten. Sonnenblumenkerne, Hanfsamen, hochwertige Körnermischungen und ungesalzene Nüsse sind eine gute Wahl. Besonders Meisen freuen sich auch über energiereiches Fettfutter.

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Von besonders günstigen Futtermischungen rät der Österreichische Tierschutzverein hingegen ab. Diese enthalten häufig einen hohen Weizenanteil, mit dem viele heimische Wildvögel wenig anfangen können. Zudem können sich darin Samen invasiver Pflanzenarten verstecken.

Auch Brot hat im Vogelhäuschen nichts verloren. Es liefert den Tieren kaum wertvolle Nährstoffe und kann Verdauungsprobleme verursachen. Verschimmelte Brotreste sind besonders gefährlich. Das gilt übrigens auch für die Fütterung von Enten, Schwänen und Tauben.

Keine Meisenknödel in Plastiknetzen!

Die beliebten Meisenknödel werden im Handel häufig in kleinen Plastiknetzen angeboten. Was für uns praktisch erscheint, kann für die gefiederten Gäste allerdings gefährlich werden. Verfangen sich die Tiere mit ihren Krallen oder Beinchen im Netz, drohen schwere Verletzungen.

Meisenknödel sollten deshalb grundsätzlich ohne Plastiknetz in dafür vorgesehenen Futterhaltern angeboten werden. Wer gerne bastelt, kann das energiereiche Winterfutter auch ganz einfach selbst herstellen.

Auch im Winter haben Vögel Durst

Bei frostigen Temperaturen wird nicht nur das Futter, sondern auch Trinkwasser zur Mangelware. Eine regelmäßig mit frischem Wasser befüllte, flache Schale ist deshalb eine wertvolle Ergänzung zur Futterstelle.

Folgende Vögel kommen uns mit ein bisschen Glück am gedeckten Tisch im Garten besuchen:

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Auch die Hygiene darf nicht zu kurz kommen. Feuchte und verdorbene Futterreste müssen entfernt und Futterspender regelmäßig mit heißem Wasser gereinigt werden. Schließlich soll das winterliche Vogelbuffet nicht zur Brutstätte für Krankheitserreger werden.

„Schon kleine Maßnahmen können für Wildvögel einen großen Unterschied machen“ Alexios Wiklund Sprecher, Österreichischer Tierschutzverein

Hier kann Unordnung Leben retten

Wer seinen Garten vor dem Winter nicht akribisch aufgeräumt hat, hat aus Sicht vieler Wildtiere einiges richtig gemacht. Dichte Hecken, heimische Sträucher und Bäume bieten unseren gefiederten Freunden geschützte Rückzugsorte. Unter liegen gebliebenem Laub finden wiederum Insekten einen Unterschlupf, die den Vögeln als Nahrungsquelle dienen können.

Die sieben goldenen Regeln der Winterfütterung: - Hochwertiges und artgerechtes Vogelfutter anbieten. - Regelmäßig füttern. - Meisenknödel niemals im Plastiknetz aufhängen. - Kein Brot und keine gewürzten Speisereste verfüttern. - Futterstellen sauber und trocken halten. - Frisches, eisfreies Trinkwasser bereitstellen. - Katzensichere Futterplätze und natürliche Rückzugsorte schaffen.

Ein kleiner Balkon, eine Terrasse oder ein Garten können mit wenig Aufwand zur rettenden Winteroase werden. Und als Dankeschön gibt es für uns das wohl schönste winterliche Unterhaltungsprogramm direkt vor dem Fenster – ganz ohne Fernseher.