i Die Mäusejagd der Füchse im Tiefschnee ist richtig spektakulär. iStock©Gerald Corsi Tierischer Winter Diese Tiere würden gerne bei Schnee kündigen Während die einen freudig durch den Schnee hüpfen, würden andere am liebsten sofort in den Süden auswandern. Auch im Tierreich gibt es Wintermuffel. Von Heute Tierisch 26.11.2026, 08:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Über Nacht hat Frau Holle ordentlich ihre Betten ausgeschüttelt und Österreich vielerorts in ein weißes Winterwunderland verwandelt. Doch nicht jeder tierische Bewohner unseres Planeten ist mit dieser Wetterentwicklung einverstanden. Während manche Vierbeiner bei Minusgraden erst so richtig aufblühen, würden andere vermutlich gerne eine schriftliche Beschwerde beim Wettergott einreichen. Verantwortlich dafür sind unter anderem die Herkunft, der Stoffwechsel und die natürliche Isolierung der Tiere.

Die Fraktion der beleidigten Frostbeulen

Wer einen Chihuahua, einen Italienischen Windhund oder eine Sphynx-Katze zu Hause hat, kennt vermutlich den vorwurfsvollen Blick, der einem beim Öffnen der Haustür an einem eisigen Wintermorgen entgegengeworfen wird. Wenig isolierendes Fell, eine geringe Körpergröße oder wenig schützendes Körperfett können dazu führen, dass diese Tiere besonders schnell auskühlen. Da wird selbst der dringendste Toilettengang plötzlich zur Verhandlungssache.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch Meerschweinchen sind keine begeisterten Wintersportler. Obwohl ihre wilden Verwandten aus Südamerika durchaus mit kühlen Temperaturen zurechtkommen, sind insbesondere Nässe und Zugluft für unsere domestizierten Fellkartoffeln problematisch. Eine ganzjährige Außenhaltung erfordert deshalb entsprechende Vorkehrungen.

Meister der Arbeitsverweigerung

Igel, Siebenschläfer und Murmeltiere haben eine besonders elegante Lösung für die kalte Jahreszeit gefunden: Sie verschlafen sie einfach. Während wir uns morgens mühsam aus dem warmen Bett quälen und das Auto vom Schnee befreien, haben diese Tiere ihren Stoffwechsel auf Sparflamme gestellt.

i ?

Auch viele heimische Reptilien und Amphibien ziehen sich in frostgeschützte Winterquartiere zurück und fallen in eine Winterstarre. Aus biologischer Sicht eine überlebenswichtige Anpassung – aus menschlicher Sicht ein durchaus beneidenswertes Konzept.

Eeeendlich ein vernünftiges Wetter

Auf der anderen Seite stehen jene Tiere, die sich vermutlich fragen, warum es überhaupt einen Sommer geben muss. Sibirische Huskys, Alaskan Malamutes und Samojeden verfügen über ein dichtes, isolierendes Doppelfell und sind hervorragend an winterliche Temperaturen angepasst. Während Frauchen und Herrchen bereits ihre Zehen nicht mehr spüren, möchte der Vierbeiner unter Umständen noch eine Runde durch den Schnee drehen.

Absolute Profis sind natürlich Polarfüchse. Ihr extrem dichtes Winterfell, die kleinen Ohren und die behaarten Pfotensohlen schützen sie selbst bei Temperaturen von rund minus 50 Grad. Auch Rentiere sind mit ihrem isolierenden Fell und ihren breiten Hufen bestens für ein Leben im Schnee gerüstet.

Und dann gäbe es noch die Pragmatiker

Unsere heimischen Füchse, Rehe und Feldhasen haben sich mit dem Winter arrangiert. Ein dichteres Winterfell, energiesparendes Verhalten und geschützte Ruheplätze helfen ihnen durch die kalte Jahreszeit. Begeisterte Schneefans sind sie deshalb aber nicht unbedingt: Eine hohe Schneedecke erschwert die Nahrungssuche und kostet bei jeder Fortbewegung zusätzliche Energie.

Ob tierische Frostbeule, passionierter Schneefanatiker oder überzeugter Winterschläfer – die Natur hat für nahezu jeden Temperaturbereich eine passende Strategie entwickelt.

Nur wir Menschen haben offenbar etwas falsch gemacht: Wir müssen trotz Wintereinbruchs aufstehen, Schneeschaufeln und zur Arbeit fahren. Da möchte man doch glatt ein Siebenschläfer sein.