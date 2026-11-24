i Lichterketten, blinkende Rentiere und Ärger nebenan: Bei Weihnachtsdeko gibt es klare Grenzen. iStock/imagedepotpro Wann es zu viel wird Weihnachtsdeko vom Nachbarn nervt? Diese Regeln gelten Blinkende Sterne statt ruhiger Nächte? Bei Weihnachtsbeleuchtung ist längst nicht alles erlaubt. Was dein Nachbar beim Schmücken darf – und was nicht. Von Heute Life 24.11.2026, 11:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein blinkender Weihnachtsmann am Balkon, grelle Sterne im Fenster und eine Lichterkette, die bis tief in die Nacht das Schlafzimmer erhellt: Wenn die Adventzeit beginnt, verwandeln manche ihr Zuhause in ein wahres Lichtermeer. Was für die einen festliche Stimmung verbreitet, treibt andere zur Verzweiflung. Doch wie viel Weihnachtszauber müssen Nachbarn eigentlich ertragen?

Wenn der Weihnachtszauber den Schlaf raubt

Ein paar Lichter am Balkon oder ein leuchtender Stern im Fenster sind grundsätzlich erlaubt. Anders sieht es aus, wenn die Dekoration so grell blinkt, dass nebenan an Schlaf kaum noch zu denken ist. Laut Mietervereinigung Österreich muss eine übermäßige Lichtbelästigung nicht einfach hingenommen werden. Wer seine Nachbarn mit besonders hellen oder ständig flackernden Lichtern stört, kann unter Umständen verpflichtet sein, die Beleuchtung nachts abzuschalten.

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Dabei fällt häufig die Uhrzeit 22 Uhr. Eine allgemeine gesetzliche Regel, wonach sämtliche Weihnachtslichter dann ausgehen müssen, gibt es allerdings nicht. Entscheidend sind unter anderem die Intensität, die Dauer und die Zumutbarkeit der Lichtbelästigung. Wer auf Nummer sicher gehen will, verwendet eine Zeitschaltuhr. Das spart nebenbei Strom und schont die Nerven.

Weihnachtsmann an der Fassade? Nicht so schnell!

Besonders beliebt sind riesige Leuchtfiguren, die scheinbar an der Hauswand hochklettern. Doch bevor der Weihnachtsmann die Fassade erobert, ist Vorsicht geboten. Denn die Außenwand eines Mehrparteienhauses gehört nicht einfach zum persönlichen Dekorationsbereich. Wer dafür Löcher bohrt oder größere Figuren befestigt, benötigt in der Regel eine Zustimmung – je nach Wohnverhältnis vom Vermieter oder gegebenenfalls von anderen Wohnungseigentümern.

Eine gewöhnliche Lichterkette am eigenen Balkongeländer ist dagegen meist unproblematisch, solange nichts beschädigt oder gefährdet wird.

Wenn das Rentier plötzlich abhebt

Auch bei der Befestigung gilt: Sicherheit geht vor Weihnachtsstimmung. Ein aufblasbarer Weihnachtsmann, der beim nächsten Sturm auf einem geparkten Auto landet, kann richtig teuer werden. Wer Dekorationen anbringt, muss darauf achten, dass sie auch bei Wind und Wetter sicher halten. Verursachen herabfallende Figuren oder Lichter Schäden, können Schadenersatzforderungen drohen. Bei elektrischer Beleuchtung im Freien ist außerdem wichtig, ausschließlich dafür geeignete Produkte zu verwenden.

Auch das Stiegenhaus ist keine Weihnachtswerkstatt

Ein kleiner Adventkranz an der Wohnungstür sorgt oft für wenig Aufregung. Wer allerdings den gesamten Gang mit Rentieren, Tannenbäumen und Lichterketten schmückt, kann Ärger bekommen. Stiegenhäuser und Hausgänge sind Gemeinschaftsflächen. Eigenmächtig aufgestellte Dekorationen können daher beanstandet werden. Besonders streng sind die Grenzen beim Brandschutz: Fluchtwege müssen jederzeit frei bleiben.