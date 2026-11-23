i In der Nacht auf Donnerstag liegt der Osten Österreichs im Zentrum einer Winter-Walze Leserreporter Winter-Hacks Schnee in Wien! Diese 6 Tricks solltest du jetzt kennen Wien steht ein kräftiger Wintereinbruch mit massiv Schnee bevor. Im Netz verbreiten sich schon ungewöhnliche Tricks gegen Kälte, Eis und Feuchtigkeit. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 19:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Winter kommt mit voller Wucht! Schon in der Nacht auf Donnerstag (26. November) könnte es in Wien kräftig schneien. Laut aktuellen Prognosen sind innerhalb von rund zehn Stunden sogar 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee möglich. Wie viel tatsächlich liegen bleibt, ist allerdings noch unsicher.

Höchste Zeit also, die eigenen vier Wände winterfest zu machen. Auf TikTok und anderen Plattformen kursieren zahlreiche Haushaltstricks, die mit wenig Aufwand gegen Kälte, Eis und Nässe helfen sollen. Für manche braucht man lediglich eine alte Socke, Luftpolsterfolie oder etwas Katzenstreu.

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Wir zeigen sechs Winter-Hacks – und verraten, wo Vorsicht geboten ist:

1. Socken-Trick gegen kalte Zugluft

Kalte Luft zieht unter der Wohnungstür herein? Hier kann eine ausgediente Socke helfen. Einfach eine lange Socke mit Stoffresten füllen, zuknoten und vor den Türspalt legen.

Der selbst gebastelte Zugluftstopper kann verhindern, dass kalte Luft ungehindert durch den Spalt strömt. Bei besonders zugigen Türen ist eine passende Türdichtung allerdings die bessere Dauerlösung.

2. Luftpolsterfolie gegen eisige Fensterscheiben

Ein ungewöhnlicher Trick sorgt im Netz für Aufmerksamkeit: Luftpolsterfolie soll Fenster besser gegen Kälte isolieren. Dafür wird die Folie auf die Größe der Fensterscheibe zugeschnitten und mit etwas Wasser an der Innenseite befestigt. Die eingeschlossene Luft wirkt als zusätzliche Isolierschicht.

Der Trick eignet sich vor allem für ältere, schlecht isolierte Verglasungen. Allerdings wird die Sicht nach draußen schlechter. Außerdem kann eingeschlossene Feuchtigkeit Schimmel begünstigen. Deshalb die Folie nur vorübergehend verwenden und regelmäßig kontrollieren.

3. Katzenstreu in der Socke

Beschlagene Fenster gehören im Winter für viele Haushalte zum Alltag. Ein im Netz verbreiteter Trick setzt auf Katzenstreu. Dafür wird sauberes, saugfähiges Katzenstreu in eine Socke gefüllt und auf der Fensterbank platziert. Das Material kann geringe Mengen Feuchtigkeit aufnehmen.

Wunder sollte man allerdings nicht erwarten: Gegen dauerhaft feuchte Fenster hilft eine einzelne Socke kaum. Viel wichtiger ist regelmäßiges Stoßlüften. Bildet sich immer wieder Kondenswasser, sollte außerdem die Ursache geklärt werden.

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4. Gefrierbeutel-Trick am Auto

Ein besonders auffälliger Winter-Hack aus sozialen Netzwerken: Ein verschließbarer Gefrierbeutel wird mit lauwarmem Wasser gefüllt und anschließend vorsichtig über eine vereiste Autoscheibe bewegt.

Die Idee dahinter: Die Wärme soll das Eis zum Schmelzen bringen, ohne Wasser direkt auf die Scheibe zu gießen.

Doch der Trick hat Grenzen. Bei sehr kalten Scheiben besteht durch Temperaturunterschiede ein Risiko für Glasschäden. Sicherer sind eine passende Scheibenabdeckung, ein Eiskratzer und geeignetes Enteisungsspray.

Wichtig: Niemals heißes oder kochendes Wasser über eine gefrorene Windschutzscheibe schütten!

5. Alte Handtücher retten den Vorzimmerboden

Wenn draußen viel Schnee liegt, landen Matsch und Nässe schnell in der Wohnung. Ein einfacher Trick kann helfen: Ein altes, saugfähiges Handtuch direkt neben der Eingangstür bereitlegen.

Damit lassen sich Schneereste von Schuhen und Stiefeln entfernen, bevor sie sich in der Wohnung verteilen. Nasse Schuhe anschließend auf einer wasserdichten Unterlage trocknen lassen.

Wichtig ist, durchnässte Handtücher regelmäßig auszutauschen. Sonst wird aus der praktischen Lösung schnell eine zusätzliche Feuchtigkeitsquelle.

6. Erst schaufeln, dann streuen!

Auch rund ums Haus gibt es einen einfachen Trick, der viel Ärger ersparen kann. Wer bei Schneefall zuerst großzügig Salz streut, macht nicht automatisch alles richtig. Die Stadt Wien empfiehlt ausdrücklich, Schnee zuerst mechanisch zu entfernen und erst danach bei Bedarf geeignetes Streumaterial einzusetzen.

Besonders wichtig: Rund um unversiegelte Flächen wie Wiesen und Baumscheiben gilt in Wien grundsätzlich ein Salzstreuverbot im Umkreis von zehn Metern. Wer für die Schneeräumung zuständig ist, muss außerdem die geltenden Räumzeiten beachten.

Fazit: Nicht jeder virale Winter-Hack hält, was er verspricht. Mit einfachen Mitteln lassen sich manche Probleme aber durchaus entschärfen. Wer sich schon vor dem angekündigten Schneefall vorbereitet, kann sich am Donnerstag möglicherweise einiges an Stress ersparen.