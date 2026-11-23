i Wer am Donnerstag früh in Wien unterwegs sein muss, sollte sich auf Verzögerungen einstellen. Helmut Graf "Der hat es in sich" Schnee-Alarm! Wien im Zentrum des Wintereinbruchs Wien könnte am Donnerstag zum Schnee-Hotspot werden! Das Adriatief bringt in der Nacht kräftigen Schneefall. Im Frühverkehr drohen Probleme. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 17:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt rückt ausgerechnet Wien in den Mittelpunkt des angekündigten Wintereinbruchs! Neue Wetterkarten zeigen, dass die Bundeshauptstadt am Donnerstag (26. November) zu den Regionen mit besonders kräftigem Schneefall zählen könnte.

Meteorologe Nikolas Zimmermann spricht von einem möglichen Schwerpunkt im Süden und Nordosten Österreichs – ausdrücklich einschließlich Wien.

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Besonders brisant: Laut GeoSphere-Meteorologe Martin Kulmer dürfte das eigentliche Schneeereignis bereits in der Nacht auf Donnerstag einsetzen. Damit könnte ausgerechnet der morgendliche Berufsverkehr von winterlichen Straßenverhältnissen betroffen sein.

Prognostizierte Schneemengen von Mittwochabend bis Donnerstagnacht UBIMET

Wie viel Schnee tatsächlich fällt, ist noch unsicher. Die aktuellen Wettermodelle zeigen aber ein deutliches Signal für einen markanten Wintereinbruch. Laut Österreichischer Unwetterzentrale (UWZ) sind in Wien innerhalb von etwa zehn Stunden sogar 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee möglich.

Wetterexperte: Schwerpunkt über Wien

Besonders aufschlussreich sind die neuen Berechnungen des europäischen Wettermodells ECMWF. Die von Meteorologe Zimmermann veröffentlichten Karten zeigen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für kräftige Schneefälle in Teilen Österreichs.

"Nach aktuellen Modellberechnungen liegt der Schwerpunkt im Süden & Nordosten inkl. Wien", erklärt Zimmermann. Damit könnte die Bundeshauptstadt am Donnerstag deutlich mehr Schnee abbekommen als bei den ersten leichten Schneeschauern dieser Woche.

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Allerdings gibt es noch Unsicherheiten. Entscheidend ist die genaue Zugbahn des Tiefdruckgebiets. Schon kleinere Abweichungen können dafür sorgen, dass die größten Schneemengen in anderen Regionen niedergehen.

GeoSphere: Schneefall schon in der Nacht

Auch GeoSphere Austria bestätigt die brisante Wetterentwicklung. Meteorologe Martin Kulmer erklärt gegenüber der "Kleinen Zeitung" mit besonderem Blick auf die Steiermark: "Das eigentliche Schneereignis wird in der Nacht auf Donnerstag stattfinden. Es ist ein klassisches Adriatief, das vom Golf von Genua her kommt".

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Bis zu 15 Zentimeter Schnee in Wien

Die Österreichische Unwetterzentrale rechnet zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend im Süden und Osten Österreichs verbreitet mit 10 bis 20 Zentimetern Neuschnee.

Besonders bemerkenswert: Selbst im östlichen Flachland, darunter Wien und St. Pölten, könnten innerhalb von rund zehn Stunden 10 bis 15 Zentimeter zusammenkommen. Für die Bundeshauptstadt wäre das Ende November ein ungewöhnlich früher Wintereinbruch.

Im langjährigen Mittel bildet sich die erste Schneedecke in Wien erst am 8. Dezember. Sollte die Stadt bereits am 26. November weiß werden, wäre der Winter damit rund zwölf Tage früher als gewöhnlich dran.

Die Wetterlage könnte besonders für Pendler und Autofahrer unangenehm werden. Denn die UWZ erwartet bereits am Donnerstagmorgen verbreitet winterliche Verhältnisse mit gebietsweise kräftigem Schneefall.

Schneebedeckte Straßen, eingeschränkte Sicht und mögliche Glätte könnten den Frühverkehr in Wien und Umgebung erheblich erschweren. Meteorologe Manuel Oberhuber warnt deshalb schon jetzt vor möglichen Verzögerungen. "Aus heutiger Sicht sollte man Donnerstagfrüh etwas mehr Zeit einplanen", schreibt er auf X.