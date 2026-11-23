i Ab Mittwochabend fällt verbreitet Schnee, selbst in Wien sind bis zu 15 Zentimeter möglich istock, UBIMET Wintereinbruch im ganzen Land 15 Zentimeter in Wien! Die Schneekarte für Österreich Österreich steht ein heftiger Wintereinbruch bevor! Ab Mittwochabend fällt verbreitet Schnee, selbst in Wien sind bis zu 15 Zentimeter möglich. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 12:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich steht vor einem kräftigen Wintereinbruch! Ab Mittwochabend bringt ein Mittelmeertief verbreitet Schneefall. Selbst in Wien, Graz und St. Pölten könnten innerhalb weniger Stunden bis zu 15 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Am Wochenende drohen dann Temperaturen von bis zu minus zehn Grad, wie aus einer aktuellen Prognose von UBIMET-Experte Michele Salmi hervorgeht.

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Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee möglich

Zunächst zeigt sich das Wetter aber noch von seiner freundlichen Seite. Am Dienstag scheint vielerorts die Sonne, ehe am Mittwoch zunehmend dichte Wolken aufziehen. Erste Schneeflocken fallen entlang des westlichen Alpenhauptkamms sowie in Osttirol und Oberkärnten. Am Abend werden die Niederschläge stärker und erfassen in der Nacht auf Donnerstag große Teile des Landes.

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Ab Mittwochabend fällt verbreitet Schnee, selbst in Wien sind bis zu 15 Zentimeter möglich UBIMET

Der Donnerstag bringt schließlich verbreitet Schnee, besonders im Süden und Osten kann dieser zeitweise kräftig ausfallen. In der Südsteiermark und im Burgenland ist stellenweise auch gefrierender Regen möglich. Im Laufe des Tages verlagert sich der Schwerpunkt in den Nordosten, wo es vor allem in Niederösterreich bis zum Abend intensiv schneien kann.

Im Süden und Osten rechnen die Wetterexperten mit 10 bis 20 Zentimetern Neuschnee, in höheren Lagen sind örtlich sogar bis zu 30 Zentimeter möglich. Im Westen dürften meist 5 bis 15 Zentimeter zusammenkommen. Auch Wien, Graz und St. Pölten könnten innerhalb von rund zehn Stunden eine Schneedecke von 10 bis 15 Zentimetern bekommen. Die genauen Mengen sind allerdings noch unsicher.

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Schneebruch und Verwehungen drohen

Zusätzlich sorgt auffrischender Nordwind in Teilen des Mühl-, Most- und Waldviertels sowie rund um Semmering und Wechsel für mögliche Schneeverwehungen. Weil der Schnee in tieferen Lagen teilweise feucht ausfällt und manche Bäume noch Laub tragen, besteht besonders im Südosten die Gefahr von Schneebruch.

Am Freitag beruhigt sich das Wetter allmählich, größere Schneemengen sind dann nicht mehr zu erwarten. Kalt bleibt es trotzdem: Am Wochenende droht bei klarem Himmel und schwachem Wind vielerorts Frost. Regional könnten die Temperaturen sogar außerhalb der Alpen auf minus zehn Grad oder darunter sinken.