i Schnee bis in tiefe Lagen und eisige Kälte! Österreich startet winterlich in die Woche. Nachts drohen bis zu minus 9 Grad. MATJAZ SLANIC Jetzt kommt Schnee ins Land Bis zu minus 9 Grad! Österreich bibbert vor Kälte Schnee bis in tiefe Lagen und eisige Kälte! Österreich startet winterlich in die Woche. Nachts drohen bis zu minus 9 Grad. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 07:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schnee, eisige Temperaturen und kräftiger Wind: Der Wochenstart bringt in Österreich noch einmal winterliche Bedingungen. Während es in einigen Regionen bis in tiefe Lagen schneit, zeigt sich im Laufe des Montags zunehmend die Sonne, wie aus einer aktuellen Prognose der "GeoSphereAustria" hervorgeht.

Vor allem im Westen und in den Bergen halten sich zu Tagesbeginn dichte Wolken. Dazu fällt stellenweise leichter Regen oder Schnee. In Vorarlberg und im Tiroler Unterland liegt die Schneefallgrenze zwischen 600 und 800 Metern, weiter östlich kann es sogar bis in tiefe Lagen schneien.

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Sonne kämpft sich durch

Im Tagesverlauf lässt der Niederschlag allmählich nach, die Wolken lockern auf und die Sonne kommt immer häufiger zum Vorschein. Im Bergland sind allerdings auch am Nachmittag noch einzelne Schneeschauer möglich.

Im Osten und Nordosten weht mäßiger bis lebhafter West- bis Nordwestwind, auf den Bergen sind auch starke bis stürmische Böen möglich. Gegen Abend schwächt sich der Wind ab. Die Temperaturen erreichen lediglich 1 bis 7 Grad, am mildesten wird es im Süden.

In der Nacht wird es bitterkalt

In der Nacht auf Dienstag beruhigt sich das Wetter weiter. Vielerorts bleibt der Himmel nur gering bewölkt oder sogar wolkenlos. Lediglich in den Vorarlberger Bergen kann es zunächst noch leicht regnen oder schneien.

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Bei Tiefstwerten zwischen minus 9 und 0 Grad wird es in weiten Teilen Österreichs frostig. Auch der Wind im Nordosten lässt im Laufe der Nacht zunehmend nach.

Die Prognose im Detail

Der Dienstag verläuft in weiten Landesteilen trocken und häufig sonnig, im Westen und entlang der Nordalpen halten sich anfangs noch hochnebelartige Restwolken. Am Nachmittag ziehen von Südwesten her Wolkenfelder auf, es bleibt aber trocken. Bei vor allem im Osten noch lebhaftem Nordwestwind liegen die Höchstwerte zwischen -2 und +5 Grad, leicht frostig bleibt es vor allem im Oberen Mühl- und Waldviertel.

Die Bilder des Tages i ?

Am Mittwoch halten sich im Süden dichte Wolken, vom Tiroler Alpenhauptkamm bis zu den Karnischen Alpen und Karawanken beginnt es im Tagesverlauf leicht zu schneien. An der Alpennordseite und im Osten scheint anfangs noch ab und zu die Sonne, tagsüber zieht es auch dort zu. Es bleibt aber noch meist trocken. Der Wind weht mäßig bis lebhaft und dreht auf Südost, im Westen wird es vorübergehend leicht föhnig. Je nach Föhneinfluss werden -2 bis +6 Grad erreicht.

Der Donnerstag präsentiert sich in weiten Landesteilen winterlich mit zeitweiligem Schneefall, in den tiefsten Lagen von der Südoststeiermark bis ins Wiener Becken sowie in den westlichen Tallagen mischt sich Schneeregen dazu. Stellenweise besteht auch die Gefahr von gefrierendem Regen mit Glatteis. Anfangs weht im Donauraum noch lebhafter Wind aus östlichen Richtungen, der tagsüber abflaut. Die Höchstwerte liegen zwischen -2 und +4 Grad.