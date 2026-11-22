i Am 17. November lag Lech am Arlberg noch im Grünen, seither hat es ordentlich geschneit. Und es kommt noch mehr. foto-webcam.eu Winter-Einbruch in Österreich Schnee bis ins Flachland – neue Warnungen aktiv Österreich wird eingeschneit – zumindest regional! Im Westen fallen bis zu 20 cm Neuschnee, ab Donnerstag könnte der Winter auch den Osten erfassen. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 07:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Winter legt in Österreich jetzt richtig los! Am Sonntag (22. November) greifen neue Schneewarnungen, besonders im Westen werden kräftige Niederschläge erwartet. Doch damit ist es noch nicht vorbei: Zu Wochenbeginn sinkt die Schneefallgrenze bis in tiefe Lagen. Und für Donnerstag zeichnet sich bereits die nächste winterliche Wetterlage ab – diesmal auch im Osten und Süden des Landes.

Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) rechnet zunächst vor allem im westlichen Bergland mit größeren Schneemengen. Ab der Wochenmitte könnte dann ein weiteres Italientief für eine neue Runde Winterwetter sorgen.

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Neue Schneewarnungen ab Sonntagnachmittag

Am Sonntag bestimmt ein Italientief das Wetter im Süden Österreichs. Gleichzeitig macht sich im Westen eine Luftmassengrenze bemerkbar. Während es von Oberösterreich bis ins Burgenland überwiegend trocken bleibt und sich vor allem im Wald- und Weinviertel zeitweise die Sonne zeigt, breiten sich von Südwesten her Regen und Schneefall aus.

Von Osttirol bis ins Obere Murtal schneit es bereits bis in höhere Tallagen. Am Abend sinkt die Schneefallgrenze dann generell auf etwa 700 Meter. Die UWZ hat deshalb neue Schneewarnungen angekündigt. Sie gelten ab Sonntagnachmittag bis Montagmittag.

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Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee

Besonders kräftig schneit es in der Nacht auf Montag am Arlberg, im Bregenzerwald und im Außerfern. Oberhalb von rund 1.300 Metern erwarten die Meteorologen hier verbreitet 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee. In höheren Lagen sind sogar noch größere Mengen möglich.

Schneefall gibt es in diesen Regionen teilweise schon ab etwa 700 Metern. Wer in den westlichen Alpen unterwegs ist, muss daher mit zunehmend winterlichen Straßenverhältnissen rechnen. In den übrigen Teilen Österreichs fallen zunächst deutlich geringere Schneemengen. Ein flächendeckendes Schneechaos wird nicht erwartet.

Montag: Auch im Osten Schneeschauer

Am Montag (23. November) dreht die Strömung auf Nord und lenkt erneut kalte Luft in den Alpenraum. Im Westen und entlang der Nordalpen fällt anfangs Schnee bis in tiefe Lagen. Nur im Rhein- und Inntal bleibt es überwiegend bei Regen.

Im Laufe des Tages erreichen einzelne Schneeschauer auch den Donauraum und den Osten Österreichs. Damit sind sogar in tieferen Lagen, etwa im Wiener Raum, Schneeflocken möglich. Eine geschlossene Schneedecke ist damit aber noch nicht vorhergesagt.

Zusätzlich frischt der Nordwestwind kräftig auf. Besonders am Alpenostrand muss mit stürmischen Böen gerechnet werden. Die Temperaturen kommen am Montag nicht über 0 bis 7 Grad hinaus.

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Ab Dienstag wird es noch kälter

Am Dienstag beruhigt sich das Wetter vorübergehend. In weiten Teilen Österreichs wechseln Sonne und Wolken, einzelne Schneeschauer sind vor allem vom Mühl- und Waldviertel bis in die Obersteiermark möglich.

Trotz der Wetterberuhigung bleibt es empfindlich kalt. Die Tageshöchstwerte liegen nur noch zwischen minus 1 und plus 5 Grad. Im Oberen Mühl- und Waldviertel kann es selbst tagsüber leicht frostig bleiben.

Auch am Mittwoch zeigt sich der Winter. Im Süden beginnt es entlang des Alpenhauptkamms und der Karnischen Alpen sowie Karawanken leicht zu schneien. Die Temperaturen erreichen maximal minus 1 bis plus 6 Grad.

Donnerstag: Winter könnte auch den Osten erfassen

Besonders spannend wird die Entwicklung ab Donnerstag (26. November). Nach der aktuellen Prognose von wetter.tv könnte sich ein neues Italientief bemerkbar machen.

Damit wäre diesmal vor allem im Osten und Süden Österreichs zeitweiliger Schneefall möglich. Lediglich in den tiefsten Lagen zwischen der Südoststeiermark und dem Wiener Becken könnte sich Schneeregen dazumischen.

Von Vorarlberg bis Oberösterreich würden dagegen voraussichtlich nur wenige Flocken fallen. Die Temperaturen könnten am Donnerstag auf Höchstwerte zwischen minus 2 und plus 4 Grad zurückgehen.

Die UWZ betont allerdings, dass die Unsicherheiten ab der Wochenmitte deutlich zunehmen. Ob und wo sich tatsächlich eine Schneedecke bildet, lässt sich derzeit noch nicht zuverlässig sagen.

Fest steht: Österreich steht eine kalte und regional schneereiche Woche bevor. Während zunächst die westlichen Alpen den meisten Neuschnee abbekommen, könnte der Winter in der zweiten Wochenhälfte auch im Osten und Süden stärker Einzug halten.