i Darf sich Wien bald über den ersten Schnee freuen? IMAGO/Andreas Stroh "Wird kalt und immer kälter" Schnee bis ins Flachland! Wien vor Wintereinbruch Österreich steht ein Temperatursturz bevor! Am Montag sind sogar in Wien Schneeschauer möglich. Wetterexperte Marcus Wadsak zeigt den Kälte-Fahrplan. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 15:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich muss sich warm anziehen! Nach einem vergleichsweise milden Start ins Wochenende breitet sich zunehmend kalte Luft aus. Zu Beginn der neuen Woche sinken die Temperaturen deutlich, gleichzeitig rückt der Schnee immer näher an das Flachland heran. Selbst in Wien sind am Montag (23. November) Schneeschauer möglich.

Meteorologe Marcus Wadsak zeigt auf Facebook, wie sich die Temperaturen in der Bundeshauptstadt in den kommenden Tagen entwickeln könnten. Seine Botschaft: Der Winter kommt – und die Kälte dürfte uns vorerst erhalten bleiben.

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Wadsak: "Es wird kalt und immer kälter"

"Und es wird kalt und immer kälter.... trallalalala!", schreibt der bekannte Wetterexperte zu seiner aktuellen Temperaturgrafik.

Dazu liefert Wadsak einen einfachen Fahrplan: "Heute noch mild, am Wochenende frischer, nächste Woche kalt."

Die Grafik zeigt, wie die Temperaturen in Wien nach und nach zurückgehen. Während es zunächst noch relativ mild ist, bewegen sich die Tageswerte in der neuen Woche nur noch im niedrigen einstelligen Bereich.

Besonders auffällig ist die Entwicklung in den Nächten. Die dargestellten Berechnungen zeigen zunehmend frostige Werte. In einer Modellvariante sinken die Temperaturen in der zweiten Wochenhälfte sogar deutlich unter minus fünf Grad.

Dabei handelt es sich allerdings um einen längerfristigen Ausblick. Wie kalt es tatsächlich wird, ist noch mit Unsicherheiten verbunden.

Mittwoch, 25. November, könnten die ersten Schneeflocken Wien erreichen. Der folgende Donnerstag soll noch kälter werden. wetter.tv

Mittwoch könnte es sogar in Wien schneien

Für Winterfans besonders spannend ist die Prognose für Montag (23. November). Eine neuerliche Nordströmung bringt kalte Luft in den Alpenraum, die Schneefallgrenze sinkt allmählich bis in tiefe Lagen.

Laut Österreichischer Unwetterzentrale (UWZ) und Ubimet könnten damit am Mittwoch auch erste Flocken in Wien fallen.

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Dazu weht im Norden und Osten lebhafter bis kräftiger Nordwestwind. Am Alpenostrand sind sogar stürmische Böen möglich. Die Temperaturen erreichen am Montag österreichweit nur noch 0 bis 7 Grad.

Schon am Sonntag geht es bergab

Der Temperatursturz beginnt bereits am Sonntag (22. November). Während am Samstag noch Höchstwerte zwischen 4 und 12 Grad erreicht werden, sind am Sonntag nur noch 1 bis 7 Grad zu erwarten. Ein Italientief bringt von Südwesten her Niederschläge. Besonders von Osttirol bis ins Obere Murtal schneit es bis in höhere Tallagen. Am Abend sinkt die Schneefallgrenze generell auf etwa 700 Meter.

Kräftiger fällt der Schneefall in den westlichen Alpen aus. Am Arlberg, im Bregenzerwald und im Außerfern werden bis Montagmorgen oberhalb von rund 1.300 Metern 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee erwartet, in höheren Lagen sogar mehr.

Dienstag: Nur noch minus 2 bis plus 5 Grad

Auch am Dienstag (24. November) bleibt es frühwinterlich kalt. Die Höchsttemperaturen liegen österreichweit zwischen minus 2 und plus 5 Grad. Vor allem im Oberen Mühl- und Waldviertel kann es selbst tagsüber leicht frostig bleiben.

In weiten Teilen des Landes wechseln Sonne und Wolken. Einzelne Schneeschauer bis in tiefe Lagen sind am ehesten vom Mühl- und Waldviertel bis in die Obersteiermark möglich. Am Mittwoch hält die Kälte an. Bei Temperaturen zwischen minus 2 und plus 5 Grad beginnt es im Süden stellenweise leicht zu schneien.

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Wadsak bremst Schnee-Übertreibungen

Bei der Frage nach den Schneemengen mahnt Wadsak allerdings zur Sachlichkeit. In einem weiteren Facebook-Beitrag kritisiert er die dramatische Berichterstattung über angebliche Schnee-Katastrophen. "In manchen Medien rollen schon wieder Winter-Walzen, Schnee-Knaller und Snowzillas", schreibt er.

Seine veröffentlichte Schneekarte zeigt, dass der stärkste Schneefall auf die Alpen und insbesondere den Westen konzentriert ist. Für Wien und das östliche Flachland sind bis Sonntagabend dagegen keine größeren Neuschneemengen zu erkennen.

Auch die UWZ meldete am Samstagvormittag keine aktiven Unwetterwarnungen. Die Aussichten für Wien sind dennoch eindeutig: Die milderen Tage gehen zu Ende, die Temperaturen fallen und zu Wochenbeginn könnten sich auch in der Hauptstadt erste Schneeflocken zeigen.