i Der Cäcilientag am 22. November könnte Österreich einen Vorgeschmack auf den Winter bringen. APA-Images / APA / BARBARA GINDL Cäcilia warnt "Winter nimmer weit": Jetzt soll der Schnee kommen Am 22. November gilt eine alte Wetterregel. Österreichs Prognose zeigt: Im Westen fällt Schnee, im Osten bleibt es vorerst sonnig. Von Heute Life 20.11.2026, 16:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der November zeigt sich von seiner kalten Seite, die Nächte werden frostig und in den Bergen kündigt sich der Winter an. Doch steht der große Wintereinbruch tatsächlich schon vor der Tür? Eine jahrhundertealte Bauernregel zum 22. November sorgt jetzt für Aufmerksamkeit. Der Cäcilientag soll verraten, ob Frost und Schnee bald das Wetter bestimmen. Und tatsächlich: Die aktuelle Prognose für Österreich macht Hoffnung auf erste winterliche Eindrücke – zumindest in höheren Lagen.

Bauernregel zum 22. November

Dieser bekannte Wetterspruch wird seit Generationen weitergegeben:

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„Wenn es an Cäcilia schneit, ist der Winter nimmer weit.“

Auch eine andere Variante knüpft an den 22. November an:

„Cäcilia im weißen Kleid, erinnert an die Winterzeit.“

Der Gedenktag der heiligen Cäcilia gilt damit als einer jener traditionellen Lostage, an denen Menschen früher besonders genau auf den Himmel schauten. Doch was ist am kommenden Sonntag tatsächlich zu erwarten?

Was steckt hinter dem Cäcilientag? Die heilige Cäcilia von Rom soll im dritten Jahrhundert gelebt haben und gilt als Schutzpatronin der Kirchenmusik, Musiker, Sänger und Dichter. Der Überlieferung nach soll sie auch bei ihrer Hochzeit innerlich Gott besungen haben. Wie viele andere kirchliche Gedenktage fand auch ihr Namenstag Eingang in die bäuerliche Wetterüberlieferung. Über Generationen versuchten Landwirte, aus wiederkehrenden Wetterbeobachtungen Rückschlüsse auf die kommenden Wochen und Monate zu ziehen.

Österreich-Wetter: Im Westen drohen Regen und Schnee

Die Prognose von GeoSphere Austria für Sonntag, den 22. November, zeigt ein wechselhaftes Bild. Während Oberösterreich ostwärts zunächst noch Sonnenschein und örtliche Nebelfelder möglich sind, ziehen im Westen und Südwesten bereits am Vormittag dichte Wolken auf.

Bis Mittag muss dort mit den ersten Niederschlägen gerechnet werden. Im Laufe des Tages breiten sich die Wolken weiter aus. Vor allem im Westen und Süden Österreichs regnet oder schneit es bis zum Abend verbreitet. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1400 Metern Seehöhe. Auch die Temperaturen passen zur Jahreszeit: In der Früh werden minus fünf bis plus drei Grad erwartet. Tagsüber steigen die Werte lediglich auf zwei bis sieben Grad.

Im Osten bleibt es zunächst freundlicher: Oberösterreich und die östlichen Landesteile dürfen sich zumindest am Vormittag noch auf sonnige Abschnitte freuen. Später nimmt aber auch hier die Bewölkung zu.

Schnee in Sicht

Die Bauernregel scheint damit zumindest teilweise zur aktuellen Wetterentwicklung zu passen. In den Bergen stehen die Chancen auf winterliche Niederschläge gut. In tieferen Lagen dürfte es dagegen vielerorts bei Regen bleiben.

Ein flächendeckendes weißes Winterkleid ist nach derzeitigem Stand also nicht in Sicht. Dennoch könnten die kommenden Tage vor allem in den alpinen Regionen bereits einen ersten Vorgeschmack auf die kalte Jahreszeit liefern.

Ob der Winter tatsächlich bald dauerhaft Einzug hält, lässt sich aus der Wetterlage am Cäcilientag allerdings nicht ableiten.