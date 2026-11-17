i Eine künstlerische Darstellung der Raumsonde Voyager, die am Mittwoch, dem 18. November, eine Lichttag-Entfernung von der Erde zurückgelegt haben wird. Voyager 1 ist das am weitesten von der Erde entfernte, von Menschen geschaffene Objekt, und jedes Licht von der Erde würde 24 Stunden benötigen, um die Raumsonde zu erreichen. IMAGO/UPI Photo 25,9 Milliarden Kilometer NASA-Sonde Voyager erreicht unglaublichen Meilenstein Voyager 1 erreicht am 18. November 2026 eine Entfernung von einem Lichttag zur Erde. Die NASA feiert den Rekord mit einer weltweiten Lichtaktion. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 16:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fast ein halbes Jahrhundert ist sie bereits unterwegs, jetzt steht ein historischer Rekord bevor: Am Mittwoch, dem 18. November 2026, um exakt 11.16 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreicht die NASA-Raumsonde Voyager 1 eine Entfernung von einem Lichttag zur Erde. Damit ist sie das erste von Menschen gebaute Objekt, das diese gewaltige Distanz zurückgelegt hat.

Ein Lichttag entspricht rund 25,9 Milliarden Kilometern – so weit reist das Licht innerhalb von 24 Stunden. Ein Funksignal von Voyager 1 benötigt damit künftig einen ganzen Tag, um die Erde zu erreichen. Zum Vergleich: Das Licht der Sonne braucht für die rund 150 Millionen Kilometer zur Erde nur gut acht Minuten.

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Seit 49 Jahren unterwegs

Voyager 1 wurde am 5. September 1977 gestartet und sollte ursprünglich Jupiter und Saturn erforschen. Seit August 2012 befindet sich die Sonde im interstellaren Raum, also außerhalb der schützenden Teilchenblase unserer Sonne. Noch immer übermittelt sie wissenschaftliche Daten.

Am 14. Februar 1990 richteten die Kameras der Voyager 1 ihren Blick zurück zur Sonne und nahmen eine Reihe von Bildern der Sonne und der Planeten auf, wodurch das erste Porträt unseres Sonnensystems aus der Außenperspektive entstand. IMAGO/piemags

Mit rund 61.000 km/h rast Voyager 1 durch das All. Ihr langfristiger Kurs führt in Richtung des Sterns Gliese 445. In etwa 40.000 Jahren wird sie sich diesem auf rund 1,7 Lichtjahre nähern.

Dieses Farbbild der Erde im Schmalwinkel, das den Namen „Pale Blue Dot“ trägt, ist Teil des allerersten Porträts des Sonnensystems, das 1990 von der NASA-Sonde Voyager 1 aufgenommen wurde. Der Planet Erde ist als heller Fleck innerhalb des Sonnenstrahls knapp rechts von der Bildmitte zu erkennen und erscheint in einem sanften Blauton. IMAGO/piemags

Zum historischen Meilenstein ruft die NASA am Dienstagabend weltweit zur Aktion "Shine Bright for Voyager's Light-Day" auf. Menschen sollen mit Taschenlampen oder Handys Lichtsignale in den Himmel schicken. Besonders passend: Die Buchstaben V-G-R können dabei im Morsecode gesendet werden.

Diese Grafik zeigt das aus drei Buchstaben bestehende Rufzeichen der Voyager-Mission der NASA, "VGR", in Morsezeichen. Nach Sonnenuntergang am 17. November 2026 lädt die NASA Menschen weltweit dazu ein, an der Aktion "Shine Bright for Voyager" teilzunehmen. NASA/JPL-Caltech

"Star Trek" machte Voyager zur Bedrohung

Science-Fiction-Fans dürfte die Sonde ohnehin bekannt vorkommen. Im ersten "Star Trek"-Kinofilm aus dem Jahr 1979 trifft Captain Kirk mit der Enterprise auf eine gigantische, geheimnisvolle Maschinenintelligenz namens V'ger.

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Die überraschende Auflösung: Hinter dem Wesen steckt die fiktive NASA-Sonde Voyager IV, die auf ihrer Reise von außerirdischen Maschinenwesen verändert wurde und schließlich ein eigenes Bewusstsein entwickelte. Auf der Suche nach ihrem Schöpfer kehrt sie zur Erde zurück – und bedroht dabei die Menschheit.

Die echte Voyager 1 hat mit dieser Filmhandlung natürlich nichts zu tun. Doch während die fiktive Sonde längst zur mächtigen Lebensform wurde, schreibt ihr reales Gegenstück weiterhin Raumfahrtgeschichte. Und das ganz ohne Warp-Antrieb.