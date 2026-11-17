Fast ein halbes Jahrhundert ist sie bereits unterwegs, jetzt steht ein historischer Rekord bevor: Am Mittwoch, dem 18. November 2026, um exakt 11.16 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreicht die NASA-Raumsonde Voyager 1 eine Entfernung von einem Lichttag zur Erde. Damit ist sie das erste von Menschen gebaute Objekt, das diese gewaltige Distanz zurückgelegt hat.
Ein Lichttag entspricht rund 25,9 Milliarden Kilometern – so weit reist das Licht innerhalb von 24 Stunden. Ein Funksignal von Voyager 1 benötigt damit künftig einen ganzen Tag, um die Erde zu erreichen. Zum Vergleich: Das Licht der Sonne braucht für die rund 150 Millionen Kilometer zur Erde nur gut acht Minuten.
Voyager 1 wurde am 5. September 1977 gestartet und sollte ursprünglich Jupiter und Saturn erforschen. Seit August 2012 befindet sich die Sonde im interstellaren Raum, also außerhalb der schützenden Teilchenblase unserer Sonne. Noch immer übermittelt sie wissenschaftliche Daten.
Mit rund 61.000 km/h rast Voyager 1 durch das All. Ihr langfristiger Kurs führt in Richtung des Sterns Gliese 445. In etwa 40.000 Jahren wird sie sich diesem auf rund 1,7 Lichtjahre nähern.
Zum historischen Meilenstein ruft die NASA am Dienstagabend weltweit zur Aktion "Shine Bright for Voyager's Light-Day" auf. Menschen sollen mit Taschenlampen oder Handys Lichtsignale in den Himmel schicken. Besonders passend: Die Buchstaben V-G-R können dabei im Morsecode gesendet werden.
Science-Fiction-Fans dürfte die Sonde ohnehin bekannt vorkommen. Im ersten "Star Trek"-Kinofilm aus dem Jahr 1979 trifft Captain Kirk mit der Enterprise auf eine gigantische, geheimnisvolle Maschinenintelligenz namens V'ger.
Die überraschende Auflösung: Hinter dem Wesen steckt die fiktive NASA-Sonde Voyager IV, die auf ihrer Reise von außerirdischen Maschinenwesen verändert wurde und schließlich ein eigenes Bewusstsein entwickelte. Auf der Suche nach ihrem Schöpfer kehrt sie zur Erde zurück – und bedroht dabei die Menschheit.
Die echte Voyager 1 hat mit dieser Filmhandlung natürlich nichts zu tun. Doch während die fiktive Sonde längst zur mächtigen Lebensform wurde, schreibt ihr reales Gegenstück weiterhin Raumfahrtgeschichte. Und das ganz ohne Warp-Antrieb.