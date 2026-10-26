i Walter Koenig (rechts) war als Pavel Chekov bekannt. imago/ZUMA Press Kult-Schauspieler wurde 90 Große Trauer! "Star Trek"-Ikone Walter Koenig ist tot Große Trauer in Hollywood: Walter Koenig, bekannt als Pavel Chekov aus der Kultserie "Star Trek", ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Von Newsdesk Heute 26.10.2026, 17:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die "Star Trek"-Welt trauert um eine ihrer größten Legenden. Schauspieler Walter Koenig, der als Fähnrich Pavel Chekov in der ursprünglichen Science-Fiction-Serie weltberühmt wurde, ist tot. Der Hollywood-Star starb am Sonntag (25. Oktober) im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in North Hollywood.

Wie das US-Promiportal TMZ berichtet, bestätigte ein Sprecher des Schauspielers den traurigen Verlust. Koenig sei eines natürlichen Todes gestorben. Seine Tochter Danielle und seine Nichte waren in seinen letzten Stunden an seiner Seite.

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Mit "Star Trek" wurde er zur Legende

Koenig begann seine Karriere Anfang der 1960er-Jahre mit kleineren Fernsehrollen, bevor ihm mit "Star Trek" der große Durchbruch gelang. In insgesamt 36 Folgen verkörperte er den russischen Navigationsoffizier Pavel Chekov und wurde damit zum Publikumsliebling.

Auch auf der Kinoleinwand blieb er seiner berühmtesten Rolle treu. Er spielte unter anderem in "Star Trek: Der Film", "Star Trek II: Der Zorn des Khan" und "Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock" mit. Weitere Auftritte folgten in mehreren Fortsetzungen.

Doch Koenig war weit mehr als nur ein "Star Trek"-Star. Er stand auch für Serien wie "Babylon 5", "Columbo" und "Futurama" vor der Kamera beziehungsweise vor dem Mikrofon.

Bis zuletzt als Schauspieler erfolgreich

Selbst im hohen Alter blieb Koenig seiner Leidenschaft treu. Erst 2026 wurde er bei den Independent Shorts Awards für seine Leistung im Film "Mr. Fleischmann" ausgezeichnet.

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Sein Sprecher würdigte nicht nur das außergewöhnliche Talent des Schauspielers, sondern auch dessen herzliches Verhältnis zu seinen Fans. Bei zahlreichen Fan-Treffen habe Koenig mit Freundlichkeit, Humor und großer Dankbarkeit begeistert. Er habe verstanden, welche Bedeutung "Star Trek" für Millionen Menschen hatte.

Schwere Schicksalsschläge in seinem Leben

Privat musste der Schauspieler mehrere schwere Verluste verkraften. Sein Sohn Andrew Koenig nahm sich 2010 das Leben. Im Jahr 2022 starb auch seine Ehefrau Judy, mit der er fast 60 Jahre verheiratet gewesen war.

Nun ist auch Walter Koenig gestorben. Zurück bleiben seine Tochter Danielle und Millionen Fans auf der ganzen Welt. Mit Walter Koenig verliert das "Star Trek"-Universum eines seiner bekanntesten Gesichter. Seine Abenteuer an Bord der Enterprise werden für Generationen von Fans unvergessen bleiben.