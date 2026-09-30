i Chad Lowe bei der Premiere des Disney+ Films "Zombies 3" in Los Angeles, 2022 IMAGO/ZUMA Press Wire "War Licht unseres Lebens" US-Star Chad Lowe trauert um Tochter Fiona (13) US-Schauspieler Chad Lowe und Produzentin Kim Painter haben ihre Tochter Fiona im Alter von 13 Jahren verloren. Die Familie ist völlig geschockt. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 16:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Trauer bei US-Schauspieler Chad Lowe und seiner Frau, Produzentin Kim Painter: Ihre gemeinsame Tochter Fiona ist im Alter von nur 13 Jahren gestorben. Wie die BBC berichtet, bestätigte die Familie den Tod des Mädchens in einer Erklärung.

"Wir sind zutiefst untröstlich über den Tod unserer geliebten 13-jährigen Tochter Fiona", teilten die Eltern mit. In ihrer Erklärung gegenüber "Page Six" und "People" beschreiben Lowe und Painter ihre Tochter als liebevolles, kreatives Mädchen.

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"Sie war ein liebevolles junges Mädchen, das klug und kreativ war und das Tanzen liebte", heißt es darin. Auch zu ihren beiden Schwestern habe Fiona eine enge Beziehung gehabt. "Sie wurde von ihren Schwestern vergöttert und von ihren Eltern zutiefst geliebt. Tatsächlich war sie das Licht unseres Lebens."

Die Familie sei von dem Verlust erschüttert: "Ihr Tod ist für unsere gesamte Familie verheerend und wir bitten in dieser Zeit um Gebete und Privatsphäre." Zu den Umständen machte die Familie in der veröffentlichten Erklärung keine Angaben, verwies jedoch auf Hilfsangebote für Menschen, die mit psychischen Problemen kämpfen.

Suizidgedanken? Es gibt Hilfe. Wenn du unter Suizidgedanken, Depressionen oder anderen Ausnahmesituationen leidest, bietet die Telefonseelsorge unter der Nummer 142 von 0-24 Uhr kostenlos und anonym schnelle Unterstützung. Weitere Ansprechstellen für Betroffene: Kriseninterventionszentrum Wien: 01/40 69 595

Rat auf Draht: 147

Weisser Ring - Verbrechensopferhilfe: 0800 / 112 112

Chad Lowe ist der jüngere Bruder von Hollywood-Star Rob Lowe. 1993 gewann er für seine Rolle in der US-Serie "Life Goes On" einen Emmy. Später war der Schauspieler unter anderem in "Pretty Little Liars" und "Supergirl" zu sehen.

Mit Kim Painter hat Lowe neben Fiona zwei weitere Töchter: Mabel ist 17 Jahre alt, Nixie zehn.