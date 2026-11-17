i Manche Fehler von Eltern können Kinder noch als Erwachsene beschäftigen. iStock/skynesher Erziehung Diese 5 Dinge nehmen Kinder ihren Eltern wirklich übel Was für Eltern nur eine beiläufige Bemerkung war, kann Kinder ein Leben lang begleiten. Besonders fünf Verhaltensweisen bleiben häufig in Erinnerung. Von Heute Life 17.11.2026, 13:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manchmal reicht ein einziger Satz, um alte Erinnerungen wieder wachzurufen. Die Enttäuschung in Mamas Gesicht, obwohl das Zeugnis eigentlich gut war. Der Moment, als Papa keine Zeit hatte, obwohl man ihn dringend gebraucht hätte. Oder das Gefühl, es den eigenen Eltern einfach nie recht machen zu können. Was für Erwachsene längst vergessen ist, kann Kinder noch Jahrzehnte später beschäftigen. Besonders fünf Verhaltensweisen hinterlassen oft tiefe Spuren.

1. Anerkennung nur für Leistung

Eine gute Note, ein sportlicher Erfolg oder der erste Job: Eigentlich gibt es allen Grund, stolz zu sein. Doch statt Lob folgt die Frage, warum es nicht noch besser gegangen ist. Wer als Kind ständig das Gefühl bekommt, nur durch Leistung Anerkennung zu verdienen, kann dieses Muster bis ins Erwachsenenalter mitnehmen. Der US-Erziehungsautor Alfie Kohn warnt vor einer Erziehung, bei der Zuneigung an Erwartungen geknüpft wird.

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Kinder könnten daraus schließen, dass sie nur dann liebenswert sind, wenn sie alles richtig machen. Die Folge: Selbst große Erfolge fühlen sich irgendwann nicht mehr gut genug an. Statt Freude bleibt die Angst, andere zu enttäuschen.

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2. Wenn Gefühle einfach abgetan werden

"Stell dich nicht so an!" oder "Das ist doch kein Grund zum Weinen!" Solche Sätze rutschen Eltern im Alltag schnell heraus. Für Kinder können sie jedoch besonders verletzend sein. Ob Liebeskummer, Angst vor der Schule oder Streit mit Freunden: Was Erwachsene für eine Kleinigkeit halten, kann sich für Kinder wie eine Katastrophe anfühlen. Die US-Psychologin Becky Kennedy betont deshalb, wie wichtig es ist, die Gefühle von Kindern ernst zu nehmen. Das bedeutet nicht, jeden Wunsch erfüllen zu müssen. Eltern können klare Grenzen setzen und trotzdem Verständnis zeigen.

3. Mit Sorgen allein gelassen werden

Ein voller Kühlschrank, schöne Geburtstagsgeschenke und gemeinsame Familienurlaube. Auf den ersten Blick hat es einem an nichts gefehlt. Doch was passiert, wenn ein Kind traurig nach Hause kommt und niemand zuhört? Wenn Sorgen heruntergespielt werden oder die Eltern mit ihren eigenen Problemen beschäftigt sind? Emotionale Nähe lässt sich nicht durch materielle Fürsorge ersetzen. Die Psychologin Jonice Webb beschäftigt sich seit Jahren mit emotionaler Vernachlässigung. Sie beschreibt, dass Betroffene als Erwachsene Schwierigkeiten haben können, ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu erkennen.

Besonders schmerzhaft ist dabei oft nicht das, was Eltern getan haben, sondern das, was gefehlt hat: ein offenes Ohr, eine Umarmung oder einfach das Gefühl, verstanden zu werden.

4. Keine Selbstständigkeit erlauben

Welche Freunde sind die richtigen? Welcher Beruf ist vernünftig? Und mit wem sollte man besser keine Beziehung eingehen? Manche Eltern wollen selbst dann noch mitentscheiden, wenn ihre Kinder längst eigene Vorstellungen haben. Dahinter steckt nicht immer böse Absicht. Oft ist es die Sorge, dass dem eigenen Kind etwas passieren könnte.

Doch ständige Kontrolle kann das Selbstvertrauen und die Selbstständigkeit beeinträchtigen. Wer nie eigene Entscheidungen treffen darf, zweifelt später möglicherweise daran, ob er sein Leben überhaupt selbst meistern kann. Die Sozialepidemiologin Mai Stafford verweist auf Forschungsergebnisse, die einen Zusammenhang zwischen stark kontrollierendem Erziehungsverhalten und geringerer Lebenszufriedenheit bis ins höhere Alter zeigen. Kinder brauchen deshalb nicht nur Schutz, sondern auch die Freiheit, Fehler zu machen und daraus zu lernen.

5. Für Fehler keine Verantwortung übernehmen

Ein verletzender Kommentar über das Aussehen, eine Bloßstellung vor anderen oder ein ungerechter Vorwurf. Und wenn das Kind seinen Ärger anspricht, heißt es nur: "War doch nicht so gemeint!" Was dabei oft ausbleibt, ist eine ehrliche Entschuldigung. Dabei müssen Eltern keineswegs perfekt sein. Entscheidend ist vielmehr, wie sie mit ihren eigenen Fehlern umgehen.

Psychologin Becky Kennedy spricht in diesem Zusammenhang davon, nach einem Konflikt die Verbindung zum Kind wiederherzustellen. Dazu gehört, Verantwortung zu übernehmen und anzuerkennen, dass man jemanden verletzt hat. Eine Entschuldigung macht Eltern nicht schwach. Im Gegenteil: Sie zeigt Kindern, dass ihre Gefühle zählen und auch Erwachsene Fehler eingestehen können.

Natürlich hinterlässt nicht jeder unbedachte Satz gleich lebenslange Spuren. Eltern machen Fehler, Kinder erleben Enttäuschungen und nicht jede schwierige Situation führt zu späteren Problemen. Entscheidend ist häufig, ob verletzende Erfahrungen zur Regel werden und ob es danach Raum für Verständnis und Versöhnung gibt.