i Da wartet man geduldig auf seinen Moment – und plötzlich schummelt sich jemand nach vorne. Unsplash/Hal Gatewood (Symbolbild) Gute Worte statt böser Blicke Frech vorgedrängelt? Mit diesem Satz wehrst du dich Es gibt kaum etwas Nervigeres, als wenn sich jemand ungefragt vor dich stellt. Mit einem einfachen Satz kannst du die Situation oft entschärfen. Von Heute Life 22.10.2026, 14:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du stehst seit einer gefühlten Ewigkeit in der Schlange. Die Füße tun weh, der Magen knurrt und endlich bist du fast an der Reihe. Doch plötzlich taucht jemand auf, schlendert seelenruhig an allen Wartenden vorbei und stellt sich direkt vor dich. Kein Blick zurück, keine Entschuldigung. Als wäre die Zeit aller anderen völlig egal.

In solchen Momenten würden wir am liebsten laut werden. Doch wie reagiert man auf dreiste Vordrängler, ohne gleich einen Streit vom Zaun zu brechen? Psychologen und Benimmexperten verraten, welche Worte tatsächlich helfen können.

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Warum uns Vordrängeln so wütend macht

Eigentlich geht es um mehr als ein paar verlorene Minuten. Wer sich ungefragt vordrängelt, vermittelt den anderen Wartenden das Gefühl, dass seine Zeit wichtiger sei als ihre. Richard C. Larson, emeritierter Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT), beschäftigt sich seit Jahren mit Warteschlangen. Er erklärt gegenüber dem US-Magazin "Time", warum uns dieses Verhalten so persönlich trifft: Unsere Lebenszeit ist begrenzt – und niemand möchte, dass andere leichtfertig darüber verfügen.

Hinzu kommt unser Gerechtigkeitssinn: Wenn sich einer nicht an die Regeln hält, fühlen sich schnell alle benachteiligt.

Dieser eine Satz kann Wunder wirken

Die gute Nachricht: Du musst weder schimpfen noch eine Szene machen. Psychologieprofessorin Marie Helweg-Larsen empfiehlt einen einfachen, freundlichen Hinweis: "Entschuldigung, die Schlange beginnt eigentlich dort hinten."

Der Trick dahinter: Du unterstellst deinem Gegenüber zunächst keine böse Absicht. Vielleicht hat die Person tatsächlich nicht bemerkt, wo das Ende der Schlange ist. Selbst wenn sie sich absichtlich vorgedrängelt hat, gibst du ihr damit die Möglichkeit, ihren Fehler zu korrigieren, ohne das Gesicht zu verlieren. Wichtig ist auch der richtige Zeitpunkt. Sprich die Person möglichst sofort an, statt dich minutenlang still darüber zu ärgern.

Was tun, wenn jemand einfach stehen bleibt?

Nicht jeder reagiert auf einen freundlichen Hinweis einsichtig. Bleibt der Vordrängler demonstrativ stehen, darfst du etwas deutlicher werden. Psychologe Ryan Martin empfiehlt eine klare, aber sachliche Bitte: "Ich finde, Sie sollten sich hinten anstellen. Wir warten hier alle schon länger."

Entscheidend ist, ruhig zu bleiben und auf persönliche Angriffe zu verzichten. Beleidigungen oder spöttische Kommentare machen die Situation meist nur unangenehmer. Weigert sich die Person weiterhin, solltest du keinen Machtkampf daraus machen.

Wann du lieber nichts sagen solltest

So ärgerlich Vordrängeln auch ist: Nicht jede Situation verdient eine Konfrontation. Wirkt jemand aggressiv oder fühlst du dich unsicher, hat deine Sicherheit Vorrang. In einem Geschäft, bei einem Konzert oder in einem Freizeitpark kannst du stattdessen das Personal um Hilfe bitten.

Außerdem lohnt es sich, kurz zu überlegen, ob tatsächlich jemand schummelt: Wer nach einem kurzen Toilettengang zu seinem Platz zurückkehrt, ist schließlich etwas anderes als eine ganze Gruppe, die sich nach Stunden Wartezeit plötzlich nach vorn schiebt.