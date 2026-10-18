i 18. Oktober 2026: Ein beschädigter Flughafenzaun am Flughafen Leipzig/Halle. Laut einer Polizeimeldung ist derzeit unklar, ob sich unbefugte Personen auf dem Flughafengelände befinden. Was die Ursache für die Beschädigung des Zauns ist, war zunächst nicht bekannt. APA-Images / dpa / Erik-Holm Langhofof Nahe russischer Flieger Flughafen-Zaun durchbrochen – Großalarm in Leipzig Großalarm am Flughafen Leipzig/Halle! Ein Fahrzeug soll den Sicherheitszaun durchbrochen haben. Die Polizei durchsucht derzeit das Gelände. Von Newsdesk Heute 18.10.2026, 09:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht auf Sonntag (18. Oktober) wurde ein beschädigter Sicherheitszaun entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte ein Fahrzeug von außen in das Flughafengelände eingedrungen sein.

Besonders brisant: Die beschädigte Stelle befindet sich in der Nähe abgestellter russischer Antonow-Frachtflugzeuge.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bundes- und Landespolizei rückten zu einem Großeinsatz aus. Die Nordpiste wurde vorsorglich gesperrt, der Flugbetrieb dort eingestellt.

Sicherheitszaun gegen 23 Uhr beschädigt

Wie die deutsche "Zeit" berichtet, wurde der Schaden am nördlichen Sicherheitszaun gegen 23 Uhr entdeckt. Nach bisherigen Ermittlungen ist es wahrscheinlich, dass ein Fahrzeug den Zaun durchbrochen hat.

Ob tatsächlich jemand auf das Gelände gelangte, war zunächst unklar. Auch über die Identität möglicher Beteiligter oder den Hintergrund des Vorfalls liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Polizei durchsuchte deshalb das betroffene Areal.

Nordpiste gesperrt – Polizei sucht weiter

Einsatzkräfte der Bundespolizei und der sächsischen Landespolizei kontrollierten das Gelände nach möglichen Eindringlingen und verdächtigen Gegenständen. Bei den ersten Suchmaßnahmen wurden weder unberechtigte Personen noch verdächtige Gegenstände entdeckt.

Die Polizei kündigte an, die Suche im Laufe des Sonntags mit zusätzlichen Kräften fortzusetzen. Bis zur weiteren Klärung bleibt die Nordpiste gesperrt. Der Flugbetrieb auf der südlichen Piste läuft hingegen weiter.

Russische Antonow-Maschinen in unmittelbarer Nähe

Besondere Aufmerksamkeit erhält der Vorfall wegen seines Schauplatzes. Der beschädigte Zaun befindet sich nach Polizeiangaben in der Nähe abgestellter russischer Frachtflugzeuge des Typs Antonow. Ob die Maschinen etwas mit dem mutmaßlichen Eindringen zu tun haben, ist nicht bekannt.

Die Ermittler halten sich deshalb mit Schlussfolgerungen zurück. Laut Polizei wird in "alle Richtungen" ermittelt.

Die Bilder des Tages i ?

Erinnerung an mutmaßlichen Sabotageversuch

Der neuerliche Sicherheitsvorfall weckt Erinnerungen an einen Zwischenfall Anfang August. Damals waren auf dem Flugfeld des Flughafens Leipzig/Halle Drohnenteile und Sprengstoff in der Nähe ukrainischer Antonow-Transportflugzeuge entdeckt worden.

Die Gegenstände richteten keinen Schaden an. Die deutsche Bundesregierung sprach später von einem mutmaßlichen Sabotageversuch und machte Russland dafür verantwortlich. Moskau wies die Anschuldigungen zurück.

Ein Zusammenhang zwischen dem damaligen Vorfall und dem jetzt beschädigten Sicherheitszaun ist bislang nicht belegt.

Ermittlungen laufen weiter

Warum der Zaun beschädigt wurde, wer dafür verantwortlich sein könnte und ob sich tatsächlich ein Fahrzeug unbefugt auf dem Flughafengelände befand, müssen nun die Ermittlungen zeigen.

Eine Entwarnung gab es zunächst nicht. Die Nordpiste blieb wegen der laufenden Suchmaßnahmen vorerst außer Betrieb. Die Polizei kündigte weitere Untersuchungen an.