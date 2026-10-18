i Eine Gruppe von Soldaten wartet darauf, von einem Militärstützpunkt aus entsandt zu werden. IMAGO/Dreamstime Tote und Verletzte "Ernsthafter Zwischenfall" auf kanadischer Militärbasis Großalarm in Kanada! Nach einem schweren Zwischenfall auf einem Militärstützpunkt gibt es Tote und Verletzte. Ein Großbrand breitet sich aus. Von Newsdesk Heute 18.10.2026, 08:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großalarm in Kanada! Auf einem Militärstützpunkt in der Provinz Alberta hat sich am Samstag (17. Oktober) ein schwerer Zwischenfall ereignet.

Dabei kamen Menschen ums Leben, weitere wurden verletzt. Gleichzeitig brach ein gewaltiges Feuer aus, das sich aufgrund starker Winde sogar über das Militärgelände hinaus ausbreitete.

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Was genau auf der Militärbasis passiert ist, bleibt vorerst unklar. Auch die genaue Zahl der Todesopfer und Verletzten wurde von den Behörden zunächst nicht veröffentlicht.

Verteidigungsminister bestätigt Todesopfer

Der folgenschwere Vorfall ereignete sich auf dem Militärstützpunkt Wainwright, rund 210 Kilometer südöstlich der Provinzhauptstadt Edmonton.

Wie der "Kurier" berichtet, bestätigte Kanadas Verteidigungsminister David McGuinty am Samstagabend, dass es mehrere Tote und Verletzte gegeben habe. Der Minister sprach von einem "sehr tragischen Vorfall".

Die Regierung setze sämtliche notwendigen Ressourcen ein, um die Situation unter Kontrolle zu bringen und die Betroffenen zu unterstützen. Was den Zwischenfall ausgelöst hat und wie es zu dem anschließenden Großbrand kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Feuer breitet sich über Militärgelände hinaus aus

Besonders gefährlich entwickelte sich die Lage durch die heftigen Winde in der Region. Nach Angaben der örtlichen Behörden griffen die Flammen über die Grenzen des Militärstützpunkts hinaus auf angrenzende Gebiete über.

Einsatzkräfte kämpften gegen die Ausbreitung des Brandes. Auch die Versorgung der Verletzten erforderte einen größeren Einsatz. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, mussten Verletzte in Krankenhäuser nach Edmonton gebracht werden. Starke Windböen erschwerten die Löscharbeiten erheblich.

Premierminister meldet sich zu Wort

Auch Kanadas Premierminister Mark Carney reagierte auf das Unglück. Auf der Plattform X erklärte er, die Bundesregierung arbeite eng mit der Provinz Alberta und den örtlichen Behörden zusammen. "Unsere Gedanken sind bei all den tapferen Frauen und Männern, die betroffen sind", schrieb Carney.

Verteidigungsminister McGuinty kündigte an, dass weitere Informationen veröffentlicht würden, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen.

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Ursache weiterhin völlig unklar

Wainwright zählt zu den wichtigen Ausbildungsstandorten des kanadischen Militärs. Ob sich der Zwischenfall im Zuge einer militärischen Übung oder unter anderen Umständen ereignete, wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

Auch die Identität der Todesopfer und die genaue Zahl der Verletzten sind derzeit nicht bestätigt. Die Behörden arbeiten nun daran, den Ablauf des Unglücks zu rekonstruieren und die Ursache des Großbrandes zu klären