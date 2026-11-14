i Hochschwanger organisiert sie eine Konferenz. Warum Vada Prosquill dafür nicht gefeiert werden will. Sandra Lavinia Hochschwanger auf Bühne "Möchte nicht dafür gefeiert werden" – Chefin packt aus Frauen sollen alles schaffen und dabei möglichst keine Schwäche zeigen. Unternehmerin Vada Prosquill hält dieses Ideal für eine gefährliche Falle. Von Artiola Zhabota 14.11.2026, 12:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Karriere machen, eine Familie gründen, den Haushalt schupfen und dabei immer alles im Griff haben: Von Frauen wird oft erwartet, dass sie scheinbar mühelos alles unter einen Hut bringen. Doch mit diesem Bild will eine Wiener Unternehmerin aufräumen – und steht dabei selbst kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes.

Vada Prosquill, Gründerin von "Leaders in Heels", wird am 19. November bei ihrer eigenen "Future of Leadhership"-Konferenz in Wien auf der Bühne stehen. Was viele als beeindruckende "Superwoman"-Leistung feiern würden, sieht sie kritisch.

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"Warum muss eine Frau das überhaupt alles schaffen?"

"Ich möchte nicht dafür gefeiert werden, dass ich schwanger eine Konferenz organisiere und bis kurz vor der Geburt arbeite", erklärt Prosquill gegenüber "Heute". Sie tue es, weil ihr das Unternehmen am Herzen liege. Zum Vorbild für andere Frauen dürfe das aber nicht werden. Hinter der Bewunderung stecke oft enormer Druck: Frauen sollen im Beruf erfolgreich sein, sich um Kinder und Haushalt kümmern und nebenbei auch noch fit und ausgeglichen wirken.

Kurz vor der Geburt spricht Unternehmerin Vada Prosquill über Druck, Karriere und falsche Vorbilder. Vada Prosquill

"Dieses Lob macht aus einer strukturellen Ungleichheit eine persönliche Leistung", kritisiert die Unternehmerin. Statt Frauen dafür zu feiern, wie viel sie gleichzeitig stemmen, müsse man hinterfragen, warum so viel Verantwortung überhaupt bei ihnen liege.

Baby unterwegs – und plötzlich steht vieles auf dem Spiel

Wie schwierig die Vereinbarkeit von Karriere und Familie sein kann, erlebt Prosquill gerade selbst. Drei Jahre lang hat sie ihr Unternehmen aufgebaut. Nun beschäftigt sie vor allem eine Frage: Wie soll es während ihrer Karenz weitergehen? Als Selbstständige müsse sie entweder eine Vertretung organisieren oder ihr Unternehmen vorübergehend stilllegen. Hinzu kommen die Zuverdienstgrenzen beim Kinderbetreuungsgeld: "Das bedeutet für mich ganz konkret, dass ich im kommenden Jahr wirtschaftlich zurückstecken muss", erzählt sie. Die Unterstützung sei wichtig, doch die bestehenden Regelungen würden ihrer Ansicht nach die unterschiedlichen Lebensrealitäten von angestellten Frauen und Unternehmerinnen zu wenig berücksichtigen.

"Erfolg sollte nicht daran gemessen werden, wie viel eine Frau aufgibt"

Solche Fragen stehen auch bei der "Future of LeadHERship"-Konferenz im Mittelpunkt. Am 19. November werden in Wien mehr als 600 Gäste und über 30 Speaker erwartet. Diskutiert wird unter anderem über Female Leadership, finanzielle Unabhängigkeit, moderne Arbeitswelten und künstliche Intelligenz. Auf der Bühne stehen unter anderem Influencerin Caro Nest, Model Nadine Mirada und Anthony Schiller, ein Vertrauter von Kim Kardashian. Auch Investorin Katharina Schneider und Kommunikationsexpertin Elke Rock sind dabei. Prosquills wichtigste Botschaft ist allerdings eine andere: "Erfolg sollte nicht daran gemessen werden, wie viel eine Frau aufgibt oder wie viel sie gleichzeitig aushält."

Sie wünscht sich eine Arbeitswelt, in der Frauen nicht ständig über ihre Grenzen gehen müssen, um erfolgreich zu sein: "Wir brauchen nicht noch mehr Frauen, die lernen, alles zu stemmen. Wir brauchen Strukturen und ein Umfeld, in dem sie das nicht müssen."