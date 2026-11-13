i Der Edelstoff-Weihnachtsmarkt lockt mit außergewöhnlichen Designs, kreativen Unikaten und besonderen Geschenkideen. © Philipp Lipiarski / www.lipiarski.com Nur für zwei Tage! Dieser Wiener Weihnachtsmarkt ist noch ein Geheimtipp Von handgemachtem Schmuck bis zu ausgefallenen Designstücken: Anfang Dezember zeigt ein besonderer Weihnachtsmarkt, wie kreativ Schenken sein kann. Von Heute Life 13.11.2026, 11:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch auf der Suche nach einem ganz besonderen Weihnachtsgeschenk? Statt Massenware und überfüllten Einkaufsstraßen warten in Wien schon bald handgemachte Unikate, außergewöhnliche Designs und jede Menge kreative Überraschungen. Am 5. und 6. Dezember verwandelt sich die Marx Halle wieder in ein Paradies für alle, die das Besondere lieben.

170 Labels sorgen für Geschenkideen

Der Edelstoff Xmas-Markt geht heuer bereits in seine 15. Weihnachtsrunde: Rund 170 ausgewählte Marken aus dem In- und Ausland präsentieren ihre Kreationen, darunter etwa 30 Newcomer. Das Angebot reicht von handgefertigtem Schmuck und ausgefallener Mode über Keramik und Naturkosmetik bis hin zu Wohnaccessoires und originellen Geschenkideen für Kinder. Zu entdecken gibt es etwa Vintage-Taschen aus Seide, Schmuck aus Murano-Glas oder Etageren aus wiederverwertetem Porzellan.

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Das Besondere: Viele Designer stehen selbst hinter ihren Ständen. Besucher können mit ihnen plaudern und in Schauwerkstätten hautnah erleben, wie aus kreativen Ideen einzigartige Stücke entstehen.

Hier werden Besucher selbst kreativ

Wer nicht nur stöbern, sondern selbst Hand anlegen möchte, ist in der Workshop-Area genau richtig. Bei Emmas Art Room können kleine Kunstwerke und persönliche Geschenke gestaltet werden. Auch andere Labels laden zum Mitmachen ein. Ob selbst gemachter Schmuck, duftende Kerzen oder weihnachtliche Unikate – hier entstehen Geschenke mit persönlicher Note. Für die jüngsten Besucher gibt es unter anderem eine Kekswerkstatt. Wer zwischendurch eine Auszeit braucht, kann sich sogar bei einer Shiatsu-Behandlung entspannen.

Dieser Design-Weihnachtsmarkt bringt 170 Labels in die Wiener Marx Halle i ?

Street Food trifft auf Secondhand-Schätze

Auch kulinarisch hat der Weihnachtsmarkt einiges zu bieten. Auf rund 1.000 Quadratmetern lockt ein Street-Food-Bereich mit Spezialitäten aus aller Welt. Von asiatischen Momos und vietnamesischen Gerichten über knusprige Pinsa bis hin zu Waffeln, Keksen und Kuchen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ein weiteres Highlight ist der Pre-Loved-Bereich der Volkshilfe Wien: Hier warten besondere Secondhand-Fundstücke auf ein neues Zuhause.

Alle Infos zum Edelstoff-Markt

Wer sich das vorweihnachtliche Shoppingvergnügen nicht entgehen lassen möchte, hat am 5. und 6. Dezember Gelegenheit dazu. Am Samstag öffnet der Edelstoff Xmas-Markt von 11 bis 19 Uhr seine Türen, am Sonntag können Besucher von 11 bis 18 Uhr durch die Marx Halle in der Karl-Farkas-Gasse 19 im dritten Wiener Gemeindebezirk schlendern. Der Eintritt kostet sieben Euro, Kinder bis 14 Jahre dürfen kostenlos hinein.