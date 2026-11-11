i Dr. Martens wagt neue Wege: Die Hylix-Kollektion kombiniert spitze Silhouetten mit eleganten Kitten Heels. Dr. Martens Statt klobiger Sohle Dr. Martens überrascht jetzt mit Kitten Heels Dr. Martens wagt einen neuen Look: Statt klobiger Boots gibt es jetzt spitze Schuhe mit Mini-Absatz. Zwei Modelle sorgen für Aufsehen. Von Christine Scharfetter 11.11.2026, 18:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dr. Martens kann auch elegant! Die britische Kultmarke, die vor allem für ihre robusten Boots mit markanter Sohle bekannt ist, schlägt modisch ein neues Kapitel auf. Mit der neuen Hylix-Kollektion kommen erstmals Kitten Heels ins Sortiment. Statt klobiger Statement-Schuhe stehen diesmal spitze Silhouetten und kleine Absätze im Mittelpunkt.

Mini-Absatz statt klobiger Sohle

Die neue Linie umfasst zwei Modelle: den Hylix Hi Bucket Boot und den Hylix Slip On Mule. Beide setzen auf eine verlängerte, spitz zulaufende Schuhform und einen schmalen Kitten Heel. Das Ergebnis ist eine ungewöhnliche Mischung aus rebellischem Dr.-Martens-Charakter und eleganter Optik.

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Während der Boot mit einem extraweiten Schaft und markanter Silhouette auffällt, kommt der Mule als unkomplizierter Slip-on daher.

Bis 400 Euro

Auch bei den Materialien setzt Dr. Martens auf Abwechslung. Die Schuhe sind in Black Castanet Leather sowie Midnight Blue Hair on Leather erhältlich. Letztere Variante sorgt mit ihrer haarigen Lederoberfläche für einen besonders auffälligen Look.

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Preislich liegen die neuen Modelle im gehobenen Segment: Der Hylix Slip On Mule kostet 280 Euro, für den Hylix Hi Bucket Boot werden 400 Euro fällig.

Ab sofort erhältlich

Wer den neuen Look ausprobieren möchte, kann bereits zugreifen. Die Hylix-Kollektion ist ab sofort über die Website von Dr. Martens, in ausgewählten Stores und bei Handelspartnern erhältlich. Ob die Mini-Absätze das Zeug zum neuen Kultmodell haben, wird sich zeigen.