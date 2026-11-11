Dr. Martens überrascht jetzt mit Kitten Heels

Dr. Martens kann auch elegant! Die britische Kultmarke, die vor allem für ihre robusten Boots mit markanter Sohle bekannt ist, schlägt modisch ein neues Kapitel auf. Mit der neuen Hylix-Kollektion kommen erstmals Kitten Heels ins Sortiment. Statt klobiger Statement-Schuhe stehen diesmal spitze Silhouetten und kleine Absätze im Mittelpunkt.
Die neue Linie umfasst zwei Modelle: den Hylix Hi Bucket Boot und den Hylix Slip On Mule. Beide setzen auf eine verlängerte, spitz zulaufende Schuhform und einen schmalen Kitten Heel. Das Ergebnis ist eine ungewöhnliche Mischung aus rebellischem Dr.-Martens-Charakter und eleganter Optik.
Während der Boot mit einem extraweiten Schaft und markanter Silhouette auffällt, kommt der Mule als unkomplizierter Slip-on daher.
Auch bei den Materialien setzt Dr. Martens auf Abwechslung. Die Schuhe sind in Black Castanet Leather sowie Midnight Blue Hair on Leather erhältlich. Letztere Variante sorgt mit ihrer haarigen Lederoberfläche für einen besonders auffälligen Look.
Preislich liegen die neuen Modelle im gehobenen Segment: Der Hylix Slip On Mule kostet 280 Euro, für den Hylix Hi Bucket Boot werden 400 Euro fällig.
Wer den neuen Look ausprobieren möchte, kann bereits zugreifen. Die Hylix-Kollektion ist ab sofort über die Website von Dr. Martens, in ausgewählten Stores und bei Handelspartnern erhältlich. Ob die Mini-Absätze das Zeug zum neuen Kultmodell haben, wird sich zeigen.