i Im Sommer ist Sonnencreme für viele selbstverständlich, im Winter dagegen schnell vergessen. iStock/javi_indy Beauty-Tipps für die Saison Sonnencreme im Winter – wann du sie wirklich brauchst Wer denkt bei Schnee, Frost und eisigem Wind schon an Sonnencreme? Dabei kann die UV-Strahlung gerade in dieser Jahreszeit überraschend stark sein. Von Heute Life 10.11.2026, 17:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen ist es grau, die Temperaturen sinken und statt Sonnenbrille und Sandalen kommen Schal und Winterjacke zum Einsatz. Auch die Sonnencreme verschwindet bei vielen ganz selbstverständlich im Badezimmerschrank. Doch während manche ihre Haut selbst im tiefsten Winter täglich eincremen, fragen sich andere: Ist das überhaupt notwendig?

Der UV-Index macht den Unterschied

Dass Sonnenschutz wichtig ist, steht außer Frage. Schließlich zählt UV-Strahlung zu den größten Risikofaktoren für Hautkrebs. Doch nur weil die Sonne auch im Winter scheint, bedeutet das nicht automatisch, dass wir jeden Morgen zur Sonnencreme greifen müssen. Entscheidend ist der sogenannte UV-Index. Er gibt an, wie stark die sonnenbrandwirksame UV-Strahlung an einem bestimmten Ort ist. Ab einem Wert von 3 wird Sonnenschutz empfohlen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

So bringst du deine Haut nach dem Sommer in Balance i ?

Der deutsche Dermatologe und Hautkrebsforscher Claus Garbe erklärt gegenüber dem "Spiegel", dass er selbst ab diesem Wert Sonnencreme verwendet. An trüben Herbst- und Wintertagen wird diese Grenze in unseren Breiten allerdings häufig nicht erreicht. Wer also an einem grauen Novembermorgen nur kurz zum Bäcker spaziert, muss nicht automatisch das Gesicht mit Sonnencreme einschmieren.

Warum Schnee alles verändert

Ganz anders sieht es aus, wenn es in die Berge geht. Denn dort kann die Wintersonne deutlich mehr Kraft haben, als wir vermuten. Mit zunehmender Höhe steigt die UV-Belastung. Dazu kommt, dass Schnee einen großen Teil der Sonnenstrahlung reflektiert. Beim Skifahren, Rodeln oder Winterwandern kann die Haut deshalb auch bei eisigen Temperaturen einen Sonnenbrand bekommen. Gerade Gesicht, Ohren und Lippen sind der Strahlung oft ungeschützt ausgesetzt. Hier empfiehlt sich ein Sonnenschutzmittel mit mindestens Lichtschutzfaktor 30, bei intensiver Belastung besser LSF 50+.

Hilft Sonnencreme auch gegen Falten?

Auf TikTok und Instagram gehört täglicher Sonnenschutz längst für viele zur Beauty-Routine. Schließlich soll Sonnencreme nicht nur vor Hautkrebs schützen, sondern auch die Haut möglichst lange jung halten. Dahinter steckt tatsächlich ein wissenschaftlicher Zusammenhang: UVA-Strahlen dringen tiefer in die Haut ein und können das Bindegewebe schädigen. Langfristig begünstigt das die Entstehung von Falten und Pigmentflecken.

Allerdings ist die UV-Belastung im Winter nicht überall gleich. An dunklen, trüben Tagen fällt sie meist geringer aus. Wer seine Haut konsequent vor lichtbedingter Alterung schützen möchte, kann dennoch ganzjährig einen Breitband-Sonnenschutz verwenden – besonders bei längeren Aufenthalten im Freien.

Ein Blick aufs Handy reicht oft schon

Ob Sonnencreme notwendig ist, lässt sich also nicht allein an der Jahreszeit oder der Außentemperatur festmachen. Viel wichtiger sind der aktuelle UV-Index, die Höhenlage und die geplante Zeit im Freien. Die Werte lassen sich unkompliziert über Wetter-Apps oder entsprechende UV-Prognosen abrufen.