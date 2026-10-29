i Ein Schal gehört zur kalten Jahreszeit wie Haube und Handschuhe. APA-Images / Action Press / action press Kuschelig & voller Keime Warum du jetzt lieber auf den Schal verzichten solltest Kuschelig, warm und manchmal ziemlich schmutzig: Im Schal sammelt sich oft mehr, als uns lieb ist. Worauf du achten solltest. Von Heute Life 29.10.2026, 11:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen pfeift der Wind, die Temperaturen sinken und wir ziehen den Schal noch ein Stück höher über die Nase. Kaum ein Kleidungsstück fühlt sich an kalten Tagen so gemütlich an. Doch ausgerechnet unser liebster Winterbegleiter kann zur unhygienischen Angelegenheit werden. Denn wer seinen Schal ständig vor Mund und Nase trägt, sollte auch an die richtige Pflege denken.

Was sich im Schal alles ansammelt

Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Spaziergang oder in der überfüllten U-Bahn: Im Herbst und Winter ist der Schal oft stundenlang im Einsatz. Wird er über Mund und Nase gezogen, gelangt mit jedem Atemzug warme, feuchte Luft ins Gewebe. Beim Husten oder Niesen kommen winzige Tröpfchen dazu. Auch Hautschuppen, Schweiß und Make-up-Reste können sich mit der Zeit im Stoff sammeln.

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Feuchtigkeit und Verschmutzungen können das Wachstum bestimmter Mikroorganismen begünstigen. Das bedeutet allerdings nicht, dass ein feuchter Schal automatisch krank macht. Erkältungs- und Grippeviren vermehren sich nicht einfach im Stoff, sondern benötigen dafür lebende Wirtszellen.

Mütze und Schal richtig waschen i ?

Vom U-Bahn-Sitz direkt ans Gesicht

Ein weiteres Problem ist unser Umgang mit dem Winteraccessoire: Mal liegt der Schal auf dem Bürostuhl, dann auf dem Tisch im Café oder neben uns in der U-Bahn. Dabei können Keime von Oberflächen auf das Gewebe gelangen. Wer anschließend den Schal zurechtrückt und sich mit ungewaschenen Händen ins Gesicht greift, kann Krankheitserreger übertragen.

Wie groß das tatsächliche Ansteckungsrisiko durch einen Schal ist, lässt sich aber nicht pauschal sagen. Atemwegsinfektionen werden vor allem durch infektiöse Partikel in der Luft und bei engem Kontakt übertragen.

Auch die Haut kann darunter leiden

Nicht nur die Hygiene spielt eine Rolle: Wer seinen Schal eng um Kinn und Wangen wickelt, bemerkt vielleicht nach einiger Zeit kleine Pickel oder gerötete Stellen. Der Grund kann die Kombination aus Reibung, Wärme, Feuchtigkeit und Rückständen im Stoff sein. Besonders empfindliche Haut reagiert darauf mitunter gereizt.

Bei Menschen, die ohnehin zu Unreinheiten neigen, kann ein eng anliegender Schal bestehende Hautprobleme verstärken. Hilfreich ist es, das Gewebe sauber und trocken zu halten und starkes Scheuern zu vermeiden.

Wie oft gehört der Schal in die Wäsche?

Während T-Shirts regelmäßig gewaschen werden, hängt der Schal oft wochenlang an der Garderobe. Eine feste Regel, wonach jeder Schal alle zwei bis drei Wochen gewaschen werden muss, gibt es allerdings nicht. Wie häufig eine Reinigung sinnvoll ist, hängt davon ab, wie oft und auf welche Weise du ihn trägst. Liegt der Stoff regelmäßig direkt an Mund und Nase, wird er feucht oder ist sichtbar verschmutzt, solltest du ihn entsprechend häufiger waschen. Auch nach einer Erkrankung kann eine Reinigung sinnvoll sein.

Wichtig ist, die Pflegehinweise zu beachten: Nicht jeder Wollschal verträgt eine heiße Maschinenwäsche. Anschließend sollte das Kleidungsstück vollständig trocknen, bevor du es wieder verwendest.