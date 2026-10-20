i Bei Fieber solltest du unbedingt zu Hause bleiben. Pexels/Polina Tankilevitch (Symbolbild) Viren-Saison Erkältet? So lange kannst du andere Menschen anstecken Im Büro wird geschnieft, in der U-Bahn gehustet und plötzlich erwischt es dich selbst. Doch wann bist du eigentlich am ansteckendsten? Von Heute Life 20.10.2026, 10:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der U-Bahn hustet dir jemand in den Nacken, im Büro wird geschnieft und spätestens beim dritten Nieser am Nebentisch ahnst du: Die Erkältungssaison ist wieder da. Vielleicht hat es dich sogar schon selbst erwischt. Der Hals kratzt, die Nase läuft und die Taschentücher stapeln sich. Doch wann wird aus einem harmlosen Schnupfen eigentlich eine Gefahr für andere? Und wie lange solltest du dich zurückhalten, bevor du wieder bedenkenlos unter Menschen gehst?

Ansteckend, bevor du es überhaupt merkst

Das Gemeine an Erkältungsviren: Sie können sich bereits verbreiten, bevor du überhaupt ahnst, dass du krank wirst. Je nach Erreger vergehen zwischen der Ansteckung und den ersten Beschwerden oft nur ein bis wenige Tage. Bei manchen Erkältungsviren kannst du bereits kurz vor dem ersten Halskratzen ansteckend sein. Du fühlst dich also noch völlig gesund, sitzt mit Freunden beim Kaffee oder fährst ins Büro – und könntest die Viren trotzdem schon weitergeben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Diese 5 Lebensmittel helfen bei Erkältungen wahre Wunder i ?

Jetzt ist die Ansteckungsgefahr besonders hoch

Sobald die Nase läuft und der Husten beginnt, steigt das Risiko für dein Umfeld deutlich. Besonders ansteckend bist du meist in den ersten zwei bis drei Tagen nach Symptombeginn. Beim Husten, Niesen, Sprechen und sogar beim Atmen gelangen virushaltige Partikel in die Luft. In schlecht gelüfteten Räumen können sie sich leichter verbreiten. Auch über die Hände können Erreger weitergegeben werden, etwa wenn du dir die Nase putzt und anschließend gemeinsam genutzte Gegenstände berührst.

Ist nach einer Woche alles vorbei?

Ganz so einfach ist es leider nicht. Bei vielen Erwachsenen nimmt die Ansteckungsgefahr innerhalb der ersten Krankheitswoche deutlich ab. Eine feste Grenze, ab der jede Erkältung garantiert nicht mehr ansteckend ist, gibt es aber nicht. Wie lange du Viren weitergeben kannst, hängt unter anderem vom Erreger und deinem Immunsystem ab. Kinder und Menschen mit geschwächtem Immunsystem können teilweise länger ansteckend sein.

Und selbst wenn der Schnupfen schon besser wird, bedeutet das nicht automatisch, dass du niemanden mehr infizieren kannst.

Wann darfst du wieder ins Büro?

Als praktische Orientierung gilt: Bleib zu Hause, solange du dich deutlich krank fühlst. Sind deine Beschwerden seit mindestens 24 Stunden insgesamt auf dem Weg der Besserung und bist du ohne fiebersenkende Medikamente fieberfrei, kannst du deine gewohnten Aktivitäten in der Regel wieder aufnehmen. Weil ein Restrisiko bestehen bleibt, solltest du in den folgenden Tagen besonders auf Hygiene, Abstand und gute Belüftung achten. Bei engem Kontakt kann auch eine gut sitzende Maske sinnvoll sein.

Ein trockener Resthusten kann übrigens noch Wochen nach einer Erkältung anhalten. Er allein bedeutet nicht zwangsläufig, dass du weiterhin ansteckend bist.