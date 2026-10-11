i JP Kraemer zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. IMAGO/BREUEL-BILD "Spuckte mir ins Gesicht" Kein Make-up, kein Sport – Vorwürfe gegen JP wachsen Die Vorwürfe gegen YouTube-Star JP Kraemer reißen nicht ab. Seine frühere Freundin Mili Umicevic spricht jetzt. Von Heute Entertainment 11.10.2026, 06:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Immer neue Details über die frühere Beziehung von Jean Pierre "JP" Kraemer (45) und Mili Umicevic (33) werden öffentlich. Nachdem die 33-Jährige dem bekannten Tuning-Influencer körperliche Übergriffe vorgeworfen hatte, spricht sie nun auch über die angebliche Kontrolle in ihrem Alltag.

In einem exklusiven Interview mit der deutschen "Bild" beschreibt Umicevic eine Beziehung, in der sie sich zunehmend eingeschränkt gefühlt habe. Selbst gewöhnliche Entscheidungen sollen nach ihren Angaben zu Konflikten geführt haben.

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"Kein Make-up, keine Leggings"

Kraemer soll seiner damaligen Freundin unter anderem verboten haben, sich zu schminken oder Leggings zu tragen. Auch Besuche im Fitnessstudio seien nach ihrer Darstellung nicht erwünscht gewesen.

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Doch damit nicht genug: Der Unternehmer habe auch versucht, Einfluss auf ihre Kontakte zu nehmen. Umicevic behauptet, er habe kontrolliert, welchen Menschen sie auf Instagram folgte und mit wem sie sich austauschte.

Sie schildert, dass sie dadurch immer stärker von ihrem sozialen Umfeld isoliert worden sei. Ob es diese Verbote tatsächlich gab, ist bislang nicht unabhängig bestätigt.

Ex erhebt schwere Gewaltvorwürfe

Die Schilderungen sind Teil einer Reihe von Anschuldigungen, die Umicevic jetzt öffentlich macht.

So behauptet sie, Kraemer habe sie während ihrer Beziehung unter anderem angespuckt, getreten und geschlagen. Auch ein Weihnachtsfest im Jahr 2021 soll nach ihrer Darstellung in einem bedrohlichen Streit geendet haben.

Eine Stellungnahme Kraemers zu den konkreten Vorwürfen seiner früheren Partnerin liegt bislang nicht vor.

Kraemer räumte Übergriff bereits ein

Die neuen Aussagen sorgen auch deshalb für Aufmerksamkeit, weil Kraemer zuvor bereits körperliche Übergriffe gegenüber seiner Noch-Ehefrau Julia Meck eingeräumt hatte.

In einem YouTube-Video bestätigte er, Meck bei einem Streit eine Kette vom Hals gerissen und ihr mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen zu haben. Er entschuldigte sich für sein Verhalten.

Die neuen Anschuldigungen von Mili Umicevic sind davon jedoch getrennt zu betrachten. Sie beruhen bislang auf ihrer eigenen Darstellung und sind nicht gerichtlich festgestellt.