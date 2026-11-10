Kate überrascht mit Erbe von Prinzessin Diana

Es ist ein Schmuckstück mit Geschichte – und einer ganz besonderen Verbindung zu Prinzessin Diana. Bei der nationalen Gedenkfeier in London überraschte Prinzessin Kate mit einem Accessoire, das einst ihrer verstorbenen Schwiegermutter gehörte. Die Perlenohrringe erzählen eine Geschichte, die bis ins Jahr 1981 zurückreicht.
Beim nationalen Gedenkgottesdienst am 8. November am Londoner Cenotaph setzte die Prinzessin von Wales auf einen eleganten, komplett schwarzen Look. Doch während ihr Mantel und ihr Hut für einen stilvollen Auftritt sorgten, zog vor allem ein Detail die Blicke auf sich: ihre Ohrringe.
Kate trug die sogenannten "Collingwood Pearl and Diamond Drop Earrings" – ein Schmuckstück, das einst Prinzessin Diana gehörte. Die damalige Diana Spencer bekam die Ohrringe 1981 vom Londoner Juwelier Collingwood geschenkt, kurz vor ihrer Hochzeit mit dem damaligen Prinzen Charles.
Die Kombination aus diamantbesetzten Fassungen und großen, schimmernden Perlen machte das Schmuckstück schon damals zu einem besonderen Blickfang.
Für Diana wurden die Ohrringe über die Jahre zu einem ihrer charakteristischen Schmuckstücke. Sie trug sie bei zahlreichen offiziellen Terminen und glamourösen Anlässen. Nun führt Kate diese Tradition fort.
Dass die Prinzessin von Wales ausgerechnet bei einer so bedeutenden Gedenkveranstaltung auf das Erbstück setzte, verleiht ihrem Auftritt eine zusätzliche persönliche Note. Eine offizielle Erklärung zur Auswahl des Schmucks gab es allerdings nicht.