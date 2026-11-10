i Kate Middleton trug bei der Gedenkfeier in London die Perlenohrringe, die Prinzessin Diana 1981 vor ihrer Hochzeit geschenkt bekommen hatte. APA-Images / AP / Alastair Grant Bewegende Botschaft Kate überrascht mit Erbe von Prinzessin Diana Ein besonderer Auftritt zum nationalen Gedenkgottesdienst: Kate Middleton trug Ohrringe, die Prinzessin Diana 1981 zu ihrer Hochzeit bekam. Von Christine Scharfetter 10.11.2026, 09:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist ein Schmuckstück mit Geschichte – und einer ganz besonderen Verbindung zu Prinzessin Diana. Bei der nationalen Gedenkfeier in London überraschte Prinzessin Kate mit einem Accessoire, das einst ihrer verstorbenen Schwiegermutter gehörte. Die Perlenohrringe erzählen eine Geschichte, die bis ins Jahr 1981 zurückreicht.

Ein Geschenk mit besonderer Geschichte

Beim nationalen Gedenkgottesdienst am 8. November am Londoner Cenotaph setzte die Prinzessin von Wales auf einen eleganten, komplett schwarzen Look. Doch während ihr Mantel und ihr Hut für einen stilvollen Auftritt sorgten, zog vor allem ein Detail die Blicke auf sich: ihre Ohrringe.

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Kate trug die sogenannten "Collingwood Pearl and Diamond Drop Earrings" – ein Schmuckstück, das einst Prinzessin Diana gehörte. Die damalige Diana Spencer bekam die Ohrringe 1981 vom Londoner Juwelier Collingwood geschenkt, kurz vor ihrer Hochzeit mit dem damaligen Prinzen Charles.

Die Kombination aus diamantbesetzten Fassungen und großen, schimmernden Perlen machte das Schmuckstück schon damals zu einem besonderen Blickfang.

Von Diana zu Kate: Die Perlen leben weiter

Für Diana wurden die Ohrringe über die Jahre zu einem ihrer charakteristischen Schmuckstücke. Sie trug sie bei zahlreichen offiziellen Terminen und glamourösen Anlässen. Nun führt Kate diese Tradition fort.

Prinzessin Diana 1983 und Prinzessin Kate 2026. Montage: APA-Images / PA / Anwar Hussein, APA-Images / dana press / RoyalGB

Dass die Prinzessin von Wales ausgerechnet bei einer so bedeutenden Gedenkveranstaltung auf das Erbstück setzte, verleiht ihrem Auftritt eine zusätzliche persönliche Note. Eine offizielle Erklärung zur Auswahl des Schmucks gab es allerdings nicht.