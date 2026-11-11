i In Neubau eröffnet am Freitag ein Pop-up, das Mode und Genuss verbindet. We Bandits Ab Freitag Korea, Kaffee, Kult – Mode-Pop-up öffnet jetzt in Wien Koreanische Mode trifft italienisches Lebensgefühl: In Wien-Neubau eröffnet am Freitag ein Pop-up voller besonderer Fundstücke. Von Artiola Zhabota 11.11.2026, 16:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein bisschen Seoul, ein Hauch Italien und mittendrin ganz viel Modegefühl: In Wien Neubau treffen ab Freitag drei Welten aufeinander, die auf den ersten Blick unterschiedlicher kaum sein könnten. Das Wiener Label "We Bandits" eröffnet ein besonderes Pop-up, in dem es nicht nur um schöne Kleidung, sondern auch um italienische Fundstücke und guten Kaffee geht.

Ein bisschen Chaos gehört dazu

Am 13. November lädt "We Bandits" in die Lindengasse 20. Unter dem Motto "Korean Allstars x Italy's Finest" bringt das Pop-up außergewöhnliche Stücke koreanischer Designer mit italienischem Lebensgefühl zusammen. Modefans dürfen sich auf besondere Kreationen aus Südkorea freuen, während Liebhaber schöner Alltagsgegenstände bei italienischen Vintage-Küchenaccessoires fündig werden können. Dazu gibt es Franciacorta, italienischen Schaumwein, und Espresso in verschiedenen Varianten.

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Mode, die sich dem Leben anpasst

Hinter "We Bandits" steckt die Wiener Designerin Sophie Pollak. Sie studierte Modedesign in Wien und sammelte anschließend Erfahrungen in Paris und Belgien, unter anderem beim Designer David Szeto. Später machte sie mit ihrem eigenen Label den Schritt in die Selbstständigkeit. Ihre Idee: Mode, in der sich Frauen wohlfühlen, ohne sich verbiegen zu müssen. Die Kollektionen sind in sieben Größen erhältlich und sollen möglichst vielseitig sein – vom entspannten Nachmittag am Spielplatz über den Büroalltag bis zum eleganten Abend.

Auch Nachhaltigkeit spielt für die Marke eine wichtige Rolle. "We Bandits" möchte nach eigenen Angaben bewusst produzieren und Kleidungsstücke schaffen, die länger als nur eine Saison getragen werden.

Ein neuer Treffpunkt auf Zeit

Mit dem Pop-up in der Lindengasse schlägt das Label nun ein weiteres Kapitel auf. Dabei geht es nicht nur ums Einkaufen. Der temporäre Standort soll auch ein Ort sein, an dem Menschen zusammenkommen, plaudern und gemeinsam etwas Neues feiern. Wer neugierig geworden ist, hat auch nach dem Eröffnungsabend Zeit zum Vorbeischauen: Das Pop-up bleibt bis 30. Jänner 2027 in der Lindengasse geöffnet.