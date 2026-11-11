i Der Traum von ewig junger Haut ist nicht neu. iStock/Tatsiana Volkava (Symbolbild) Wiener Arzt verrät "Skin Longevity" – so bleibt deine Haut länger jung Teure Cremes, Botox und Co. – doch was hält unsere Haut tatsächlich länger jung? Ein Wiener Chirurg erklärt, warum weniger manchmal mehr ist. Von Artiola Zhabota 11.11.2026, 15:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Blick in den Spiegel gehört für die meisten zur täglichen Routine. Doch irgendwann fallen sie auf: die ersten feinen Linien um die Augen, kleine Fältchen auf der Stirn oder eine Haut, die nicht mehr ganz so straff wirkt wie früher. Während früher vor allem versucht wurde, solche Zeichen des Alterns möglichst schnell verschwinden zu lassen, setzt ein neuer Beauty-Trend auf einen anderen Ansatz: "Skin Longevity".

Dabei geht es nicht darum, mit 50 wieder wie 20 auszusehen. Vielmehr soll die Haut möglichst lange gesund, frisch und natürlich bleiben. Doch ist das tatsächlich möglich oder steckt hinter dem Begriff nur ein neuer Name für Anti-Aging?

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Frisch aussehen, ohne gemacht zu wirken

"Für mich bedeutet es, lange gesund und frisch auszusehen – so, wie man sich auch innerlich fühlt", erklärt Rolf Bartsch, Wiener Plastischer Chirurg, gegenüber "Heute". Der Trend gehe dabei zunehmend weg von auffälligen Beauty-Eingriffen. Stattdessen seien möglichst natürliche Ergebnisse gefragt.

Dr. Rolf Bartsch ist Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie in Wien, führt gemeinsam mit seiner Frau Dr. Katrin Bartsch die Praxis „The Aesthetics“ in Döbling und ist Merz Ambassador für Merz Aesthetics. Laura Köck

"Wir wollen heute nicht mehr gemacht aussehen", so Bartsch. Das Schlagwort dafür lautet "Untraceable Results": Man sieht erholt und frisch aus, ohne dass andere erkennen, ob überhaupt etwas behandelt wurde.

Das beste Anti-Aging beginnt im Alltag

Wer seine Haut möglichst lange gesund erhalten möchte, muss dafür nicht gleich einen Termin in der Beauty-Klinik vereinbaren. Denn laut Bartsch beginnt Skin Longevity mit den Grundlagen: ausreichend Schlaf, ausgewogener Ernährung, regelmäßigem Kraft- und Ausdauertraining und konsequentem Sonnenschutz. Erst darauf können ästhetische Behandlungen aufbauen: Verfahren wie Ultherapy PRIME sollen mittels Ultraschall die Kollagenbildung anregen. Auch sogenannte Biostimulatoren wie Radiesse werden eingesetzt, um die Gewebestruktur zu unterstützen.

Solche Verfahren sind allerdings keine Garantie für dauerhaft jüngere Haut und können Nebenwirkungen haben. Entscheidend sind eine individuelle Beratung und realistische Erwartungen.

Ab wann sollte man damit anfangen?

Die gute Nachricht: Für gesunde Hautgewohnheiten ist es nie zu spät. Und man muss auch nicht schon mit Mitte 20 zu ästhetischen Eingriffen greifen: "Wir behandeln einen Befund, kein Geburtsdatum", betont Bartsch. Welche Maßnahmen sinnvoll sind, hänge vielmehr vom individuellen Hautzustand ab. Auch hinter dem Begriff Skin Longevity steckt für ihn keine völlig neue Wissenschaft. Neu sei vor allem der langfristige Blick auf die Hautgesundheit: "Gesundheit und gutes Aussehen sind kein Sprint, sondern ein lebenslanger Dauerlauf."

Wenn Beauty-Behandlungen nach hinten losgehen

Mehr Cremes, mehr Peelings, mehr Eingriffe? Das kann zum Problem werden. Denn wer seine Haut ständig mit aggressiven Behandlungen reizt, riskiert Schäden, statt sie zu schützen. Auch zu viele oder falsch durchgeführte ästhetische Eingriffe können negative Folgen haben. Bartsch plädiert deshalb für Zurückhaltung: Gute Ärzte müssten ihren Patienten auch sagen können, wann genug ist.

Was deine Haut wirklich jung hält i ?

Diesen Fehler solltest du vermeiden

Der wohl wichtigste Tipp des Experten ist erstaunlich simpel: Sonnenschutz nicht vergessen! Bartsch empfiehlt täglich mindestens Lichtschutzfaktor 30, im Sommer sogar 50. Schließlich zählt UV-Strahlung zu den wichtigsten äußeren Faktoren, die die Hautalterung beschleunigen. Ebenso entscheidend sei, die Pflege auf die eigenen Bedürfnisse abzustimmen. Denn die eine perfekte Routine für alle gibt es nicht.