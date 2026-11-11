i Die Black Week ist da – und mit ihr jede Menge Rabattfallen, die ordentlich ins Geld gehen können. iStock/Spitzt-Foto Schnäppchen oder Schnappfalle Black Week 2026 – bei diesen Deals ist Vorsicht geboten Der Warenkorb ist voll, das Börserl bald leer: Während der Black Week lauern hinter vermeintlichen Mega-Deals oft teure Fallen. Von Heute Life 11.11.2026, 13:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Handy vibriert, der Posteingang quillt über und plötzlich scheint alles nur noch die Hälfte zu kosten. Ein neues Smartphone, die lang ersehnte Winterjacke oder schon die ersten Weihnachtsgeschenke – während der Black Week locken Online-Shops mit Rabatten, die man angeblich nicht verpassen darf. Doch wer sich vom Schnäppchenfieber mitreißen lässt, erlebt an der Kasse mitunter eine böse Überraschung: Nicht jedes Angebot ist so günstig, wie es zunächst aussieht.

Wenn der Rabatt zur Mogelpackung wird

Minus 50 Prozent, nur noch wenige Stück verfügbar und ein Countdown, der unaufhaltsam heruntertickt: Solche Angebote sollen vor allem eines bewirken – dass wir möglichst schnell zuschlagen. Dabei ist ein durchgestrichener Preis noch lange kein Beweis für ein echtes Schnäppchen. Die Arbeiterkammer warnt vor Rabatten, die größer wirken, als sie tatsächlich sind. Bei beworbenen Preisermäßigungen muss grundsätzlich der niedrigste Preis der vergangenen 30 Tage als Vergleich dienen. Wer wirklich sparen will, sollte deshalb vor dem Kauf auf Vergleichsportalen nachsehen, wie sich der Preis entwickelt hat.

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Neue Paketsteuer: So schnell wird es teurer

Ein paar Kleinigkeiten bestellt, schon sind wieder 2,40 Euro weg: Seit Oktober müssen große Online-Händler in Österreich eine neue Paketsteuer abführen. Besonders ärgerlich: Je nach Händler kann der Betrag für jedes einzelne Paket anfallen – selbst wenn alle Artikel gemeinsam bestellt wurden. Bei Amazon ist es derzeit so: Der Versandriese verrechnet die 2,40 Euro einmal pro Bestellung, egal wie viele Pakete ankommen.

Temu: Die Überraschung kommt an der Kasse

Ein paar Euro für Kleidung, Deko oder Haushaltsartikel – auf Temu wirken viele Angebote beinahe unschlagbar. Doch spätestens beim Bezahlen lohnt sich ein genauer Blick. Denn der zunächst angezeigte Warenpreis muss nicht in jedem Fall dem endgültigen Rechnungsbetrag entsprechen. Die Mehrwertsteuer ist bei Temu in der EU grundsätzlich bereits im Preis enthalten.

Dazu kommen seit heuer neue Abgaben auf bestimmte Importe aus Nicht-EU-Ländern. Je nach Bestellung können sich diese Kosten ordentlich summieren. Wer nur auf die groß beworbenen Einzelpreise schaut, erlebt beim Gesamtbetrag womöglich eine böse Überraschung.

Wenn das Schnäppchen gar nicht existiert

Besonders dreist sind Betrüger, die mit täuschend echten Online-Shops und unglaublichen Preisen locken. Das Geld ist schnell überwiesen, die bestellte Ware kommt jedoch nie an. Die AK rät deshalb, Impressum, Händleradresse und Bewertungen genau zu kontrollieren. Fehlen wichtige Angaben oder ist ausschließlich Vorkasse möglich, sollten die Alarmglocken schrillen. Auch Zahlungen über die PayPal-Funktion "Freunde und Familie" sind bei Einkäufen riskant: Der übliche Käuferschutz greift dabei nicht.

Weihnachtsgeschenke können zur Retourenfalle werden

Wer bereits im November alle Weihnachtsgeschenke besorgt, ist zwar früh dran, sollte aber die Rückgabefrist im Auge behalten. Bei Online-Käufen gilt grundsätzlich ein 14-tägiges Rücktrittsrecht ab Erhalt der Ware. Zu Weihnachten kann diese Frist längst abgelaufen sein. Manche Händler bieten freiwillig längere Rückgabemöglichkeiten an, darauf verlassen sollte man sich aber nicht. Dazu kommt: Nicht jede Retoure ist kostenlos. Besonders bei Rücksendungen ins Ausland können hohe Portokosten anfallen.