i Der "Bulgari Pink" wechselte in Genf für 13 Millionen Euro den Besitzer. APA-Images / Keystone / MARTIAL TREZZINI Schöne Seltenheit 13 Millionen für Pink-Diamant – wer bekommt den Ring? 24 Karat, ein Millionenpreis & ein geheimer Käufer: Dieser rosa Edelstein sorgt für großes Staunen. Was der Besitzer mit dem Schmuckstück nun vorhat.

Artiola Zhabota Von Heute Life und 12.11.2026, 12:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Ring, ein funkelnder Stein und ein Preis, bei dem einem schwindelig wird: In Genf hat ein außergewöhnliches Schmuckstück für Millionen gesorgt. Der Diamant "Bulgari Pink" wechselte für rund 13,1 Millionen Euro den Besitzer. Doch das eigentlich Überraschende: Der kostbare Schatz soll nicht etwa hinter Panzerglas verschwinden, sondern künftig an einem Finger funkeln.

Millionen für ein pinkes Wunder

24 Karat schwer, intensiv rosa und von außergewöhnlicher Reinheit: Der "Bulgari Pink" ist alles andere als ein gewöhnlicher Diamant. Bei einer Auktion des renommierten Hauses Christie's brachte der Edelstein mehr als zwölf Millionen Schweizer Franken ein. Seinen besonderen Wert verdankt er vor allem seiner Seltenheit: Natürlich rosafarbene Diamanten kommen nur äußerst selten vor. Ihre ungewöhnliche Farbe entsteht durch Veränderungen im Kristallgitter des Steins.

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Der "Bulgari Pink" gehört außerdem zur Kategorie IIa, die für besonders reine Diamanten steht. Nur rund zwei Prozent aller Diamanten in Edelsteinqualität erreichen laut Christie's diese Einstufung.

Eine "Mona Lisa" zum Anstecken

Für Max Fawcett, Leiter der Schmuckabteilung von Christie's, ist der pinke Edelstein ein Kunstwerk für sich. Wegen seiner außergewöhnlichen Schönheit, Reinheit und Transparenz vergleicht er ihn sogar mit der berühmten "Mona Lisa". Und tatsächlich steckt hinter dem Ring eine Geschichte wie aus einem Märchen: Rund 70 Jahre lang befand sich das Schmuckstück im Besitz einer europäischen Adelsfamilie. Ein Vorfahre des bisherigen Eigentümers hatte den Rohdiamanten einst in Indien gekauft. Anschließend wurde er vom italienischen Luxusjuwelier Bulgari geschliffen und in einen Platinring eingefasst.

Neuer Besitzer hat Überraschung vor

Wer bei der Auktion den Zuschlag erhielt, bleibt streng geheim. Eines steht allerdings fest: Der Millionenring soll nicht in einem dunklen Tresor landen. "Der Ring wird verschenkt, und er wird getragen werden", verriet Fawcett gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Wer künftig mit dem 13-Millionen-Euro-Schmuckstück am Finger unterwegs sein wird, ist nicht bekannt. Sicher ist nur: Dieser Liebes- oder Luxusbeweis dürfte kaum zu übersehen sein.