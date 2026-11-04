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Zwei Jugendliche wurden festgenommen.
Zwei Jugendliche wurden festgenommen.
IMAGO/EHL Media
Fahrzeuge beschädigt

200 Steine auf Autobahn geworfen – Teenies festgenommen

Zwei Jugendliche warfen rund 200 Schottersteine von einer Brücke auf die Autobahn bei Hamburg. Mehrere Fahrzeuge wurden getroffen.
Von Newsdesk Heute
04.11.2026, 21:14
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Bei einem gefährlichen Vorfall auf der Autobahn A7 bei Hamburg (D) haben zwei Jugendliche am Dienstagabend rund 200 Schottersteine von einer Brücke geworfen.

Schock auf A14! Unbekannte werfen Steine auf Autos

Auf Höhe des Stellinger Tunnels wurden mindestens acht Fahrzeuge beschädigt. Dabei gingen Windschutzscheiben zu Bruch. Die Autobahn musste für kurze Zeit in beiden Richtungen gesperrt werden.

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Wie n-tv schreibt, konnte die Polizei einen 14-Jährigen und einen 18-Jährigen als Verdächtige stellen. Nach Angaben der Beamten wurde bei dem Vorfall zum Glück niemand verletzt. Die beiden Jugendlichen wurden inzwischen wieder entlassen.

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Verbindung zu weiterem Vorfall?

Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang mit einem ähnlichen Zwischenfall am Sonntagabend im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld. Dort hatten Unbekannte ebenfalls Steine auf die A7 geworfen.

Bei diesem Vorfall wurden zwei Autos beschädigt, als Steine in die Frontscheiben einschlugen. Eine 27-jährige Frau erlitt Verletzungen an der Hand.

red, 04.11.2026, 21:14
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