i Fünf Beauty-Adventkalender unter 50 Euro zeigen, dass tägliche Beauty-Überraschungen kein Luxus sein müssen. Douglas Unter 50 Euro Diese Beauty-Adventkalender zahlen sich wirklich aus Gute Beauty-Überraschungen müssen nicht teuer sein! Diese fünf Adventkalender kosten weniger als 50 Euro und schonen das Weihnachtsbudget. Von Christine Scharfetter 12.11.2026, 15:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Vorweihnachtszeit kann ganz schön ins Geld gehen. Geschenke, Weihnachtsfeiern und die eine oder andere Nascherei schlagen sich schnell im Budget nieder. Auf einen Beauty-Adventkalender muss man deshalb aber noch lange nicht verzichten. Denn auch für kleines Geld gibt es Modelle, die mit Pflege, Kosmetik und abwechslungsreichen Überraschungen punkten.

Wir haben fünf Beauty-Adventkalender gefunden, die weniger als 50 Euro kosten. Vom günstigen Drogerie-Klassiker bis zum Kalender mit überraschend hohem Warenwert ist für unterschiedliche Beauty-Vorlieben etwas dabei.

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So erkennst du echte Beauty-Schnäppchen

Ein niedriger Preis allein macht noch keinen guten Adventkalender. Wer beim Kauf genauer hinsieht, kann sich vor Enttäuschungen schützen.

Vier Dinge sind entscheidend: Der tatsächliche Warenwert: Wie viel kosten die enthaltenen Produkte regulär? Je deutlicher der Warenwert über dem Kaufpreis liegt, desto interessanter ist das Angebot.



Wie viel kosten die enthaltenen Produkte regulär? Je deutlicher der Warenwert über dem Kaufpreis liegt, desto interessanter ist das Angebot. Originalgrößen statt nur Pröbchen: Kleine Produkte eignen sich gut zum Ausprobieren. Wer langfristig etwas davon haben möchte, sollte aber auf Originalgrößen achten.



Kleine Produkte eignen sich gut zum Ausprobieren. Wer langfristig etwas davon haben möchte, sollte aber auf Originalgrößen achten. Eine abwechslungsreiche Auswahl: Ein guter Kalender überrascht mit unterschiedlichen Pflege- und Beauty-Produkten, statt hinter mehreren Türchen ähnliche Artikel zu verstecken.



Ein guter Kalender überrascht mit unterschiedlichen Pflege- und Beauty-Produkten, statt hinter mehreren Türchen ähnliche Artikel zu verstecken. Der Preis pro Türchen: Einfach den Kaufpreis durch die Anzahl der Überraschungen teilen. So lassen sich verschiedene Modelle besser vergleichen.

Unser Tipp: Lass dich nicht allein von einem hohen Warenwert blenden. Entscheidend ist, ob du die Produkte auch wirklich verwenden möchtest. Denn selbst der günstigste Adventkalender ist kein Schnäppchen, wenn die Hälfte davon ungenutzt im Badezimmerschrank landet.