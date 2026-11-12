Diese Beauty-Adventkalender zahlen sich wirklich aus

Die Vorweihnachtszeit kann ganz schön ins Geld gehen. Geschenke, Weihnachtsfeiern und die eine oder andere Nascherei schlagen sich schnell im Budget nieder. Auf einen Beauty-Adventkalender muss man deshalb aber noch lange nicht verzichten. Denn auch für kleines Geld gibt es Modelle, die mit Pflege, Kosmetik und abwechslungsreichen Überraschungen punkten.
Wir haben fünf Beauty-Adventkalender gefunden, die weniger als 50 Euro kosten. Vom günstigen Drogerie-Klassiker bis zum Kalender mit überraschend hohem Warenwert ist für unterschiedliche Beauty-Vorlieben etwas dabei.
Ein niedriger Preis allein macht noch keinen guten Adventkalender. Wer beim Kauf genauer hinsieht, kann sich vor Enttäuschungen schützen.
Unser Tipp: Lass dich nicht allein von einem hohen Warenwert blenden. Entscheidend ist, ob du die Produkte auch wirklich verwenden möchtest. Denn selbst der günstigste Adventkalender ist kein Schnäppchen, wenn die Hälfte davon ungenutzt im Badezimmerschrank landet.