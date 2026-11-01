i Ein brennender Trafo hat am Sonntag in Salzburg für einen großflächigen Stromausfall gesorgt. (Symbolbild) istock Strom weg, Ampeln ausgefallen Trafo in Flammen! 2.000 Haushalte sitzen im Dunkeln Ein brennender Trafo hat am Sonntag in Salzburg für einen großflächigen Stromausfall gesorgt. Rund 2.000 Haushalte waren mehrere Stunden ohne Strom. Von Newsdesk Heute 01.11.2026, 19:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rund 2.000 Haushalte in der Gemeinde Elsbethen bei Salzburg mussten am Sonntag mehrere Stunden ohne Strom auskommen. Auslöser dürfte ein Brand an einem Transformator im dortigen Umspannwerk gewesen sein. Warum dieser Feuer fing, ist noch unklar. Darüber berichtet der ORF am Sonntagabend.

Bereits am Nachmittag hatte der Stromausfall weite Teile des Salzburger Südens und des nördlichen Tennengaus erfasst. Neben Elsbethen waren auch der Stadtteil Aigen, die Gemeinde Anif sowie Teile von Puch bei Hallein, Adnet und Krispl betroffen. In einigen Orten dauerte die Unterbrechung rund eine halbe Stunde.

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Brand mittlerweile gelöscht

Wie die Salzburg AG mitteilte, dürfte das Problem von einem brennenden Trafo im Umspannwerk Elsbethen ausgegangen sein. Das Feuer konnte inzwischen gelöscht werden. Zunächst hatte der Energieversorger auf seiner Website einen Kurzschluss auf einer Leitung als Ursache angegeben. Dieser dürfte allerdings erst durch den Brand entstanden sein.

Auch mehrere Ampeln in der Stadt Salzburg sollen zwischenzeitlich ausgefallen sein. Bis Sonntagabend waren vor allem in Elsbethen noch Haushalte ohne Strom.