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Ein brennender Trafo hat am Sonntag in Salzburg für einen großflächigen Stromausfall gesorgt. (Symbolbild)
Ein brennender Trafo hat am Sonntag in Salzburg für einen großflächigen Stromausfall gesorgt. (Symbolbild)
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Strom weg, Ampeln ausgefallen

Trafo in Flammen! 2.000 Haushalte sitzen im Dunkeln

Ein brennender Trafo hat am Sonntag in Salzburg für einen großflächigen Stromausfall gesorgt. Rund 2.000 Haushalte waren mehrere Stunden ohne Strom.
Von Newsdesk Heute
01.11.2026, 19:18
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Rund 2.000 Haushalte in der Gemeinde Elsbethen bei Salzburg mussten am Sonntag mehrere Stunden ohne Strom auskommen. Auslöser dürfte ein Brand an einem Transformator im dortigen Umspannwerk gewesen sein. Warum dieser Feuer fing, ist noch unklar. Darüber berichtet der ORF am Sonntagabend.

Bereits am Nachmittag hatte der Stromausfall weite Teile des Salzburger Südens und des nördlichen Tennengaus erfasst. Neben Elsbethen waren auch der Stadtteil Aigen, die Gemeinde Anif sowie Teile von Puch bei Hallein, Adnet und Krispl betroffen. In einigen Orten dauerte die Unterbrechung rund eine halbe Stunde.

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Brand mittlerweile gelöscht

Wie die Salzburg AG mitteilte, dürfte das Problem von einem brennenden Trafo im Umspannwerk Elsbethen ausgegangen sein. Das Feuer konnte inzwischen gelöscht werden. Zunächst hatte der Energieversorger auf seiner Website einen Kurzschluss auf einer Leitung als Ursache angegeben. Dieser dürfte allerdings erst durch den Brand entstanden sein.

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Auch mehrere Ampeln in der Stadt Salzburg sollen zwischenzeitlich ausgefallen sein. Bis Sonntagabend waren vor allem in Elsbethen noch Haushalte ohne Strom.

red, 01.11.2026, 19:18
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