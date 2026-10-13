i Lieferando-Kuriere schätzen die Flexibilität und Selbstbestimmung bei ihrem Job ganz besonders. Ein paar Wünsche haben sie dennoch offen. Foto: Lieferando / Jake Lewis Armstrong Überraschende Ergebnisse Was Lieferando-Kuriere an ihrer Tätigkeit lieben Der erste Lieferando Courier Report zeigt, was Österreichs Fahrer:innen an ihrer Tätigkeit schätzen und wo sie noch Luft nach oben sehen. Von Irma Basagic 13.10.2026, 13:25 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was braucht es für einen Alltag, der wirklich zum eigenen Leben passt? Ein Job, der sich dem Alltag anpasst und nicht umgekehrt? Für viele klingt genau das attraktiv. Lieferando Österreich hat deshalb 331 aktive Kuriere gefragt, was ihnen dabei wichtig ist. Das Ergebnis: Flexibilität und Selbstbestimmung stehen ganz oben. Aber auch bei den Verbesserungswünschen sind sich viele erstaunlich einig.

Wenn Flexibilität wichtiger wird als 9-to-5

84 Prozent der befragten Lieferando-Kuriere schätzen, dass sie selbst entscheiden können, wann sie für Bestellplattformen unterwegs sind. 81 Prozent ist außerdem wichtig, selbst bestimmen zu können, wie sie ihre Lieferungen durchführen.

Auch beim Beschäftigungsmodell zeigt sich eine klare Tendenz: 56 Prozent bevorzugen flexible Modelle gegenüber einer klassischen Anstellung. Und offenbar funktioniert das für viele gut: 80 Prozent wollen sehr wahrscheinlich auch in sechs Monaten noch für Lieferando tätig sein. Zwei Drittel würden sogar gerne noch mehr Stunden übernehmen.

Hier sehen die Fahrer noch Luft nach oben

Der Report soll dabei auch zeigen, wo im Lieferalltag noch nachgebessert werden kann. Denn: Flexibilität ist wichtig, löst aber nicht alles. Mehr als 60 Prozent wünschen sich eine bessere Planbarkeit von Einsatz und Einkommen, rund 55 Prozent Verbesserungen bei der App-Leistung. Auch Sicherheit ist ein großes Thema: Mehr als die Hälfte nennt den persönlichen Schutz bei Lieferungen als wichtiges Anliegen.

Foto: Lieferando / Jake Lewis Armstrong

"Die Sicherheit der Fahrer:innen im Lieferando-Netzwerk hat für uns oberste Priorität, denn sie sind jeden Tag auf Österreichs Straßen unterwegs. Wir stellen kostenlos Schutzausrüstung zur Verfügung, entwickeln unsere Support-Angebote laufend weiter und schaffen mit CYCLE eine unkomplizierte Möglichkeit, auf moderne E-Bikes umzusteigen. Wir kooperieren mit dem Mobilitätsministerium und unterstützen Verkehrssicherheitstrainings für Fahrer:innen mit einem fünfstelligen Betrag", erklärt Natascha Mauthner, Geschäftsführerin Lieferando Österreich.

Der Courier Report auf einen Blick 84 % schätzen die Möglichkeit, frei zu entscheiden, wann sie für die Plattform tätig sind.

81 % schätzen die Freiheit, selbst zu bestimmen, wie sie ihre Lieferungen durchführen.

56 % bevorzugen flexible Beschäftigungsmodelle gegenüber einer klassischen Anstellung.

Mehr als 70 % nehmen Lieferando als Vorreiter in der heimischen Plattformbranche im Bereich der Essens- und Lebensmittellieferung wahr.

+46 beträgt der Net Promoter Score unter den befragten Kurieren.

80 % geben an, sehr wahrscheinlich auch in sechs Monaten noch für Lieferando tätig zu sein.

Am Ende zählt: Die Tätigkeit muss zum Leben passen

Nicht jede:r erwartet heute dasselbe von einem Job. Während viele Fahrer:innen vor allem Flexibilität und Unabhängigkeit schätzen, wünschen sich andere mehr Planbarkeit, zusätzliche Benefits oder noch schnelleren Support.

Lieferando will diese unterschiedlichen Bedürfnisse künftig noch stärker berücksichtigen und die Plattform gemeinsam mit den Fahrer:innen weiterentwickeln.

Neugierig geworden? Mehr über Lieferando und die Möglichkeiten, als Kurier:in tätig zu werden, gibt es auf lieferando.at/fahrer.