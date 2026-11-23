i Mit ein paar einfachen Methoden kannst du beim Kauf prüfen, ob der Christbaum noch frisch ist. iStock/ClarkandCompany Nadeln ade 5 Tricks: So erkennst du frische Christbäume Der Christbaum nadelt schon vor Heiligabend? Mit diesen 5 einfachen Tests erkennst du beim Kauf sofort, ob der Baum wirklich frisch ist. Von Heute Life 23.11.2026, 09:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Weihnachtsbaum soll möglichst lange schön bleiben und seine Nadeln behalten. Doch nicht jeder Baum, der am Verkaufsstand noch gut aussieht, ist tatsächlich frisch. Wie lange er sich zu Hause hält, hängt davon ab, wann er geschlagen wurde und wie er seitdem gelagert wurde.

Mit ein paar einfachen Methoden kannst du beim Kauf prüfen, ob der Christbaum noch frisch ist. Ob Nordmanntanne, Blaufichte oder Rotfichte - einige Merkmale verraten sofort den Zustand des Baumes.

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Laut Utopia.de solltest du auf diese fünf Punkte achten: Erstens die Schnittfläche am Stamm. Sie sollte hell und nicht ausgetrocknet sein. Ist sie grau oder wirkt trocken, wurde der Baum schon länger gelagert.

Schüttel- und Streichtest bringen Klarheit

Zweitens: Die Nadeln sollten kräftig gefärbt sein und nicht trocken wirken. Bei einer Nordmanntanne sind sie dunkelgrün und glänzend. Graue oder bräunliche Nadeln deuten auf Feuchtigkeitsverlust hin.

Drittens: Schüttle den Baum vorsichtig am Stamm. Ein frischer Baum verliert dabei kaum Nadeln. Rieseln bereits viele grüne Nadeln herunter, hat der Baum schon zu viel Feuchtigkeit verloren.

Viertens: Fahre vorsichtig mit der Hand von innen nach außen über einen Zweig. Bei einem frischen Baum sitzen die Nadeln fest. Lösen sich viele Nadeln, ist der Baum bereits ausgetrocknet.

Kratztest verrät den Feuchtigkeitsgehalt

Fünftens: Frage am Verkaufsstand um Erlaubnis, ob du an einer unauffälligen Stelle etwas Rinde abkratzen darfst. Ist das Holz darunter noch feucht, ist der Baum nicht ausgetrocknet.

Dieser Mann hat 444 Weihnachtsbäume in der Wohnung i ?

Ein zusätzlicher Tipp: Frage beim Kauf, wann der Baum geschlagen wurde. Je kürzer die Zeit seit dem Fällen, desto besser die Voraussetzungen für lange Haltbarkeit. Wer direkt bei einem regionalen Christbaumerzeuger kauft, profitiert von kurzen Transportwegen.