i In der Literatur und Architektur werden die Fenster oft als die "Augen des Hauses" bezeichnet. Foto: Fenbro Expertentipp von Fenbro Neue Fenster geplant? Diese 7 Punkte solltest du prüfen Du planst neue Fenster? Diese sieben Tipps helfen dir, Angebote zu vergleichen und die passende Lösung für dein Zuhause zu finden. Von Irma Basagic 22.11.2026, 00:01 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer baut oder saniert, muss beim Fensterkauf mehr entscheiden als Rahmenfarbe und Griff. Die Fenster sollen zum Haus, zum Alltag und zum Budget passen – für viele Jahre.

Gut zu wissen: Die Sanierungsoffensive des Bundes wird 2027 fortgesetzt. Auch der Austausch alter Fenster kann gefördert werden, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Förderanträge sind ab 4. Jänner 2027 möglich. Ein guter Anlass, dein Projekt schon jetzt zu planen.

Doch woran erkennst du ein gutes Angebot? Und was bedeuten die technischen Angaben? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir gemeinsam mit dem Fenster- und Türenexperten Fenbro sieben hilfreiche Punkte erstellt.

1. Woran erkennst du ein gutes Fensterangebot?

Ein gutes Angebot ist verständlich und vollständig. Denn zwei Angebote können ähnlich aussehen, sich bei der Ausstattung aber deutlich unterscheiden.

Vergleiche neben dem Preis auch Rahmen, Verglasung, Beschläge zum Öffnen und Verriegeln, Sicherheitsausstattung, Farben, Zubehör und Lieferumfang. Nur wenn die Leistungen übereinstimmen, ist der Preisvergleich aussagekräftig. Fehlen Angaben, frag nach. Mehr dazu in der Checkliste: Fenster- und Türenangebote richtig vergleichen.

2. Was verrät der Uw-Wert?

Der Uw-Wert beschreibt die Wärmedämmung des gesamten Fensters. Der Ug-Wert bezieht sich hingegen nur auf das Glas. Achte beim Vergleich deshalb besonders auf den Uw-Wert. So beurteilst du die Dämmleistung des kompletten Fensters.

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3. Kunststoff oder Aluminium – was passt zu deinem Haus?

Das hängt von deinen Wünschen bei Dämmung, Gestaltung und Preis ab. Kunststofffenster bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sehr gute Wärmedämmung. Aluminium ist stabil und ermöglicht schlanke Rahmen sowie große Glasflächen. Eine Beratung hilft dir, das passende System für dein Haus und dein Budget zu finden.

4. Ist Dreifachverglasung immer die bessere Wahl?

Für viele Projekte ist sie eine gute Option. Entscheidend ist aber, was zu deinem Gebäude passt. Auch die Ausrichtung der Fenster, die gewünschte Energieeffizienz und dein Budget spielen eine Rolle.

Du möchtest vor allem Straßenlärm draußen halten? Sprich das gezielt an: Dreifachverglasung bedeutet nicht automatisch besseren Schallschutz.

5. Warum Fenster und Türen gemeinsam planen?

Damit Technik, Liefertermine und Optik zusammenpassen. Gerade beim Neubau oder einer größeren Sanierung solltest du Fenster, Haustür und Schiebesysteme von Anfang an gemeinsam planen.

Passen die Produkte zu deinem Vorhaben? Stimmen die Liefertermine mit dem Bauablauf überein? Harmonieren Farben und Design mit der Fassade? Wer das früh klärt, behält leichter den Überblick.

6. Welche Vorteile bieten Fenster und Türen aus Polen?

Eine große Auswahl und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis machen Polen als Bezugsquelle interessant. Das Land verfügt über eine etablierte Fenster- und Türenindustrie mit Lösungen für unterschiedliche Bauvorhaben.

Hier setzt Fenbro an: Der polnische Anbieter ist auf maßgefertigte Fenster und Türen spezialisiert und unterstützt österreichische Hausbesitzer bei der Auswahl. Dabei zählen die technischen Anforderungen, die gewünschte Ausstattung und ein nachvollziehbares Angebot.

Mehr erfahren: Fenster und Türen aus Polen.

7. Worauf kommt es bei einer Bestellung aus dem Ausland an?

Auf klare Zuständigkeiten und einen erreichbaren Ansprechpartner. Wer nimmt die Maße? Wie laufen Bestellung und Lieferung ab? Wer organisiert die Entladung? Wer hilft bei Garantiefragen?

Fenbro berät dich bei der Produktauswahl, erstellt das Angebot, begleitet die Bestellung und organisiert die Lieferung nach Österreich. Aufmaß und Montage vereinbarst du separat mit lokalen beziehungsweise unabhängigen Fachbetrieben.

So begleitet Fenbro dein Projekt

Die persönliche Betreuung erfolgt vollständig auf Deutsch. Dein Verkaufsspezialist beantwortet Fragen und hält dich über den Projektstand auf dem Laufenden. Dazu kommen eine große Produktauswahl, eine zügige Angebotserstellung sowie detaillierte Kostenvoranschläge und klare Vertragsunterlagen.

Deine Checkliste vor der Bestellung Produktdetails : Stimmen Maße, Ausstattung, Uw-Wert und relevante Zertifikate?

: Stimmen Maße, Ausstattung, Uw-Wert und relevante Zertifikate? Lieferung : Sind Lieferzeit, Transportkosten und Entladung geklärt?

: Sind Lieferzeit, Transportkosten und Entladung geklärt? Zahlung und Garantie : Sind Bedingungen und Ansprechpartner klar festgehalten?

: Sind Bedingungen und Ansprechpartner klar festgehalten? Aufmaß und Montage : Welcher Fachbetrieb übernimmt welche Leistung?

: Welcher Fachbetrieb übernimmt welche Leistung? Referenzen: Gibt es nachvollziehbare Kundenbewertungen und Projektfotos?

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Ob Neubau, Sanierung oder Fenstertausch: Fenbro hilft dir bei der Auswahl geeigneter Systeme und erstellt ein individuelles Angebot mit Lieferung nach Österreich.

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