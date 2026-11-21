Wer baut oder saniert, muss beim Fensterkauf mehr entscheiden als Rahmenfarbe und Griff. Die Fenster sollen zum Haus, zum Alltag und zum Budget passen – für viele Jahre.
Gut zu wissen: Die Sanierungsoffensive des Bundes wird 2027 fortgesetzt. Auch der Austausch alter Fenster kann gefördert werden, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Förderanträge sind ab 4. Jänner 2027 möglich. Ein guter Anlass, dein Projekt schon jetzt zu planen.
Doch woran erkennst du ein gutes Angebot? Und was bedeuten die technischen Angaben? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir gemeinsam mit dem Fenster- und Türenexperten Fenbro sieben hilfreiche Punkte erstellt.
Ein gutes Angebot ist verständlich und vollständig. Denn zwei Angebote können ähnlich aussehen, sich bei der Ausstattung aber deutlich unterscheiden.
Vergleiche neben dem Preis auch Rahmen, Verglasung, Beschläge zum Öffnen und Verriegeln, Sicherheitsausstattung, Farben, Zubehör und Lieferumfang. Nur wenn die Leistungen übereinstimmen, ist der Preisvergleich aussagekräftig. Fehlen Angaben, frag nach. Mehr dazu in der Checkliste: Fenster- und Türenangebote richtig vergleichen.
Der Uw-Wert beschreibt die Wärmedämmung des gesamten Fensters. Der Ug-Wert bezieht sich hingegen nur auf das Glas. Achte beim Vergleich deshalb besonders auf den Uw-Wert. So beurteilst du die Dämmleistung des kompletten Fensters.
Das hängt von deinen Wünschen bei Dämmung, Gestaltung und Preis ab. Kunststofffenster bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sehr gute Wärmedämmung. Aluminium ist stabil und ermöglicht schlanke Rahmen sowie große Glasflächen. Eine Beratung hilft dir, das passende System für dein Haus und dein Budget zu finden.
Für viele Projekte ist sie eine gute Option. Entscheidend ist aber, was zu deinem Gebäude passt. Auch die Ausrichtung der Fenster, die gewünschte Energieeffizienz und dein Budget spielen eine Rolle.
Du möchtest vor allem Straßenlärm draußen halten? Sprich das gezielt an: Dreifachverglasung bedeutet nicht automatisch besseren Schallschutz.
Damit Technik, Liefertermine und Optik zusammenpassen. Gerade beim Neubau oder einer größeren Sanierung solltest du Fenster, Haustür und Schiebesysteme von Anfang an gemeinsam planen.
Passen die Produkte zu deinem Vorhaben? Stimmen die Liefertermine mit dem Bauablauf überein? Harmonieren Farben und Design mit der Fassade? Wer das früh klärt, behält leichter den Überblick.
Eine große Auswahl und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis machen Polen als Bezugsquelle interessant. Das Land verfügt über eine etablierte Fenster- und Türenindustrie mit Lösungen für unterschiedliche Bauvorhaben.
Hier setzt Fenbro an: Der polnische Anbieter ist auf maßgefertigte Fenster und Türen spezialisiert und unterstützt österreichische Hausbesitzer bei der Auswahl. Dabei zählen die technischen Anforderungen, die gewünschte Ausstattung und ein nachvollziehbares Angebot.
Mehr erfahren: Fenster und Türen aus Polen.
Auf klare Zuständigkeiten und einen erreichbaren Ansprechpartner. Wer nimmt die Maße? Wie laufen Bestellung und Lieferung ab? Wer organisiert die Entladung? Wer hilft bei Garantiefragen?
Fenbro berät dich bei der Produktauswahl, erstellt das Angebot, begleitet die Bestellung und organisiert die Lieferung nach Österreich. Aufmaß und Montage vereinbarst du separat mit lokalen beziehungsweise unabhängigen Fachbetrieben.
Die persönliche Betreuung erfolgt vollständig auf Deutsch. Dein Verkaufsspezialist beantwortet Fragen und hält dich über den Projektstand auf dem Laufenden. Dazu kommen eine große Produktauswahl, eine zügige Angebotserstellung sowie detaillierte Kostenvoranschläge und klare Vertragsunterlagen.
Ob Neubau, Sanierung oder Fenstertausch: Fenbro hilft dir bei der Auswahl geeigneter Systeme und erstellt ein individuelles Angebot mit Lieferung nach Österreich.
Beschreibe dein Vorhaben und mach den ersten Schritt zu deinem Fenster- und Türenpaket.